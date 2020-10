Die Deutsche Post hat in diesen Tagen eine neue Packstation beim Penny-Markt in Waldmohr in Betrieb genommen.

Wie das Unternehmen mitteilt, steht die neue Station mit 54 Fächern Postkunden ab sofort sieben Tage pro Woche und rund um die Uhr zur Verfügung. Die Packstation sei im Zuge des wachsenden Onlinehandels aus dem Leben vieler Menschen nicht mehr wegzudenken und habe sich insbesondere auch in der derzeitigen Corona-Krise als eine besonders beliebte und sichere Form des kontaktlosen Empfangs und Versendens von Paketen erwiesen, schreibt die Post in ihrer Pressemitteilung.

Besonders beliebt sei die Packstation dadurch, dass sie leicht zu bedienen und rund um die Uhr verfügbar sei. Eine Anmeldung für den kostenlosen Packstation-Service ist unter www.dhl.de/packstation möglich – unter dieser Internetadresse gibt es zudem weitere Informationen rund um das Thema Packstation. Für den Sendungsempfang an der Packstation benötigen Neukunden die DHL Paket App, die alle Services rund um das DHL-Paket bündelt. Für das Verschicken von Päckchen und Paketen an der Packstation ist keine vorherige Registrierung erforderlich.