Sandra Dick hat in der Schwebelstraße 5 in Kusel den Dessousladen „Bella Nox Wäschetrends“ eröffnet. Nachdem die Quirnbacherin in einem Geschäft mit ähnlichem Sortiment in St. Wendel angestellt war, wagte sie nun den Schritt in die Selbstständigkeit. Auf 140 Quadratmetern bietet sie überwiegend für weibliche Kunden Dessous, Bademode, Strandbekleidung, Tag- und Nachtwäsche und Homewear an. Artikel für Männer gibt es ebenfalls. Zwei kompetente Mitarbeiterinnen unterstützen Sandra Dick im Verkauf. Das Geschäft ist von Montag bis Freitag von 10 Uhr bis 18.30 Uhr und an Samstagen von 10 Uhr bis 14 Uhr geöffnet. Im Internet ist das Geschäft unter www.bellanox-waeschetrends.de zu finden.