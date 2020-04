Auch die Langenbacher Edelobstbrennerei Ulrich will Schnäpse und Liköre sammeln, um daraus hochprozentigen Alkohol herzustellen. Die Idee der Brennerei Braun aus Langweiler, von der man in der RHEINPFALZ gelesen habe, empfinden die Ulrichs als nachahmenswert und wollen ein solches Angebot nun auch im südlichen Teil des Landkreises machen.

Wie berichtet, können bei der Brennerei Braun in Langweiler noch bis 24. April Schnäpse und Liköre mit einem Alkoholgehalt von mindestens 30 Prozent abgegeben werden. Die Brennerei will den daraus gewonnen hochprozentigen Alkohol an karitative Einrichtungen als Reiniger abgeben sowie an Apotheken, die daraus Desinfektionsmittel herstellen können.

Und auch bei den Ulrichs in Langweiler steht nun während der Öffnungszeiten eine Kiste bereit. Erste Alkoholspenden seien bereits gleich nach Erscheinen des Artikels über die Brauns abgegeben worden, berichtete Jessica Ulrich.