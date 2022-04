Auf der Rückseite eines Tiefs über Skandinavien gelangt kalte Polarluft in die Region. In der Nacht auf Freitag nähern sich von Frankreich zudem dicke Regenwolken. In Kombination könnte dies zu einem kurzen, spätwinterlichen Intermezzo führen.

Dort, wo die kalte Luftmasse auf die Niederschlagszone trifft, kann es auch schneien. Allerdings währt dieses winterliche Wetter nur kurz. Bereits ab Sonntag sorgt ein Hoch für eine Wetterberuhigung.

Vorhersage

Donnerstag: Die Wolken dominieren, und bei zunächst milden Temperaturen fällt gelegentlich Regen. Ab dem Abend beruhigt sich das Wetter. Die Bewölkung reißt vorübergehend auf und die Luft kühlt ab.

Freitag: Zu Beginn des Tages ziehen wieder dicke Wolken auf. Ab dem Vormittag ist teilweise kräftiger Regen möglich. Zum Abend hin kann dieser bis in tiefere Lagen in Schnee übergehen – auf den Höhen ist eine geschlossene Schneedecke möglich. Zudem droht Glätte.

Samstag: Es gibt eine Mischung aus dichten Wolken und kurzen sonnigen Abschnitten. Am Nachmittag sorgen dicke Haufenwolken örtlich für Schauer. Es bleibt frisch mit der Gefahr von leichtem Nachtfrost.

Sonntag: Nach kaltem Beginn scheint die Sonne von einem mit lockeren Wolkenfeldern überzogenen Himmel. Am Nachmittag wird es wieder wärmer.

Weiterer Trend

Bis zur Wochenmitte bleibt es, abgesehen von hohen und mittelhohen Wolkenschleiern, freundlich und trocken. Die Temperaturen knacken bis Mittwoch die 20-Grad-Marke.