Die von der Protestantischen Landeskirche angestrebte Strukturreform findet keine Akzeptanz: Das hat sich vergangene Woche in Herschweiler-Pettersheim gezeigt.

„Ich bin entsetzt über das, was ich hier höre.“ Diese Äußerung eines Besuchers brachte zum Schluss der Info-Veranstaltung der pfälzischen Initiative „Pro Presbyterium“ in Herschweiler-Pettersheim die Stimmung auf den Punkt. Klar, „Kirche muss und wird sich verändern“, wie Martin Henninger von der Initiative zuvor gesagt hatte. „Aber bitte nicht auf diese Weise“, ergänzte der frühere Pfarrer aus Frankenthal.

Die Pfälzische Landeskirche will ihre 15 Dekanate vor dem Hintergrund zurückgehender Finanzmittel und Mitglieder künftig in vier Großdekanate aufteilen. Zudem ist eine Verfassungsänderung geplant, wonach den Kirchengemeinden ihr Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts entzogen und Presbyterien abgeschafft werden sollen. Damit würden die Gemeinden ihre Entscheidungshoheit über Gebäude, Finanzen und Personal verlieren. Gegen diese Pläne wendet sich die Initiative „Pro Presbyterium“. Deren Mitglieder touren aktuell durch die 15 Kirchenbezirke, denn bis zum Stichtag 31. Juli soll eine erste Stellungnahme der pfälzischen Presbyterien abgegeben werden, die zweite folgt Ende Oktober. Im Frühjahr 2027 will die Landessynode über die neue Kirchenverfassung entscheiden; eine Zwei-Drittel-Mehrheit ist erforderlich.

Wenig Transparenz und kein Mitspracherecht

„Der Widerstand wächst“, zeigte sich Henninger bei der Veranstaltung optimistisch, die geplante Verfassungsänderung noch kippen zu können. Der Prozess laufe unter mangelnder Transparenz und fehlendem Mitspracherecht, monierte er und empfahl Kirchenmitgliedern, ihre Landessynodalen aktiv nach konkreten Auswirkungen zu befragen. Im Dekanat Kusel sind das Dekan Lars Stetzenbach und Marko Cullmann. Beide waren bei der Veranstaltung, der einzigen von Pro Presbyterium im Dekanat Kusel, nicht zugegen. Auch die Dekan-Stellvertreterin Sabine Schwenk aus Altenkirchen war nicht da. Das Fehlen bedauerte die Initiative ausdrücklich: „Wir wollen ja einen Dialog“, sagte der Göllheimer Presbyter Martin Mattheis zur RHEINPFALZ.

Allerdings zog das Thema zahlreiche Protestanten auch aus anderen Orten und sogar Dekanaten an – von Schönenberg-Kübelberg bis Lauterecken. Insgesamt waren rund 60 Besucher anwesend. Eine Sorge aus dem Publikum: Kleinere Gemeinden könnten „an die Wand gefahren“ werden. Dem pflichtete Martin Henninger bei: „Es entscheiden dann Leute, die es vielleicht gut meinen, aber keine Ahnung haben.“ Er setze sich dafür ein, dass die Kirchengemeinden ihren Status als Körperschaft des öffentlichen Rechts behalten. Den aktuellen gesellschaftlichen Trend hin zum Individuum versuche die Kirche gerade umzukehren und nach oben zu verlagern, warnte Henninger – und fragte: „Wie soll das funktionieren?“

Die geplanten Veränderungen beträfen vor allem Ehrenamtliche, erläuterte Martin Mattheis. Presbytern würden Verantwortung und Entscheidungsbefugnis genommen, was die Motivation zum Ehrenamt erschwere. „Gemeinden verlieren ihre Geschäftsfähigkeit, Vermögen und Gebäude werden von oben verwaltet“, skizzierte Mattheis. Er warnte zudem vor einem Verlust innerkirchlicher Demokratie, wenn es keine Entscheidungen mehr auf Bezirksebene gibt. „Das Dekanat bestimmt dann über rund 300 Gebäude im jeweiligen Bezirk“, machte er deutlich.

„Unverschämt“: Zugriff auf Gemeinde-Rücklagen

Auch habe das Dekanat dann Zugriff auf die gemeindlichen Rücklagen. Dies nannte „Pro Presbyterium“-Mitstreiterin Evelin Urban (Friedelsheim) schlicht „unverschämt“. Um mühsam angesparte Gelder nicht zu verlieren, empfahl Presbyter Rainer Eberle aus Laumersheim die Gründung von Fördervereinen. Einen weiteren Tipp hatte Mattheis: „Machen Sie Ihre Baumaßnahmen jetzt, denn später ist kein Geld mehr da!“

Ein anderer Kritikpunkt ist die geplante Auflösung der Gemeindepfarrstellen. Neue Regio-Teams, in denen Pfarrer mit Diakonie, Kirchenmusik und Assistenz zusammenarbeiten, seien für rund 15.000 Mitglieder in mehreren Gemeinden zuständig. Eine feste Bezugsperson fehle dann. Der frühere Altenglaner Pfarrer Armand Großmann sprach diesbezüglich von einer „Horrorvision“. Kirche sei dann nur noch eine „Dienstleistungsgemeinschaft“. Schon jetzt seien Leute verunsichert, wer für sie zuständig ist, so seine Erfahrung. Mattheis warnte, dass vor diesem Hintergrund noch mehr Menschen die Kirche verlassen könnten. Dies würde zu weiteren Finanzproblemen führen. Um Kirche zu retten, müssten stattdessen Gemeinden gestärkt werden.

Einsatz für mehr Selbstständigkeit

Wenn Kirchengemeinden künftig nur noch über die Art des Altar-Blumenschmucks oder die Kekssorte beim Kirchenkaffee entscheiden dürften, könne man sie auch umtaufen in „Festausschuss mit Taschengeld“, argumentiert „Pro Presbyterium“. Die Initiative setzt sich nach eigenen Angaben für mehr Selbstständigkeit der Gemeinden ein, um Kräfte und Kreativität freizusetzen. Bemängelt wird zudem, dass bei allen Veränderungen an der Basis landeskirchliche Vielfachstrukturen sowie die oberen Ebenen in Speyer offenbar unangetastet bleiben sollen.