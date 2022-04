Am Sonntag, 26. Juni, soll in der Ortsgemeinde Reipoltskirchen ein neuer Ortsbürgermeister gewählt werden. Die Wahl wird nötig, weil der amtierende Ortschef Ernst Eckert sein Amt zum 30. April aus gesundheitlichen Gründen aufgibt. Mehr als 30 Jahre lang war Eckert in der Kommunalpolitik tätig, seit 2016 Ortsbürgermeister. Wie Andreas Müller, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein, mitteilte, haben sich bisher noch keine Interessenten bei der Verwaltung für das Amt gemeldet. Dennoch sei er zuversichtlich, dass Reipoltskirchen einen Ortsbürgermeister finden werde. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, findet diese am 10. Juli statt. Müller, der bereits seit über einen halben Jahr als Beigeordneter in Reipoltskirchen fungiert, übernimmt dann die Amtsgeschäfte, bis ein neuer Ortsbürgermeister gefunden ist. Aktuell führt er die Amtsgeschäfte auch in Cronenberg, dort findet die Wahl des Gemeinderates am 24. April statt. Einen Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters gab es nicht – dieser soll später aus der Mitte des Rates gewählt werden.