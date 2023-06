Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Carlo Knauf ist der Spitzenspieler des TTC Kreimbach-Kaulbach. Wie lange noch, dass ist fraglich, weil sich sein Studium langsam dem Ende zuneigt. Am Samstag gegen Aufsteiger VT Zweibrücken hatte Knauf seinen Anteil am 11:1-Sieg.

Seit Oktober 2014 ist Knauf, der in Trier groß geworden ist, in der Westpfalz. Das Wirtschaftsingenieur-Studium an der Technischen Universität Kaiserslautern lockte ihn von der Mosel weg. „Durch