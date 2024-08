Nach dem heißen Donnerstag gehen die Temperaturen nach unten, und es drohen Gewitter mit viel Regen. Zum Wochenstart wird es aber schon wieder schwül-warm.

Das Hoch über Nordwestrussland wendet sich von uns ab. Gleichzeitig entsteht über Mitteleuropa vorübergehend ein meteorologischer Sumpf. Dadurch nimmt die Labilität in der Atmosphäre spürbar zu, und Schauer- oder Gewitterwolken können sich entwickeln. Am Wochenende gewinnt ein neues Hoch, das sich über den Britischen Inseln formiert, Einfluss auf das Wetter in Südwestdeutschland. Am Sonntag sollte wieder zeitweise die Sonne scheinen.

Vorhersage

Donnerstag: Es herrscht klassisches Urlaubs- und Badewetter. Von einem blauen oder nur leicht bewölkten Himmel strahlt verbreitet die Sonne. Dazu klettern die Temperaturen am Nachmittag verbreitet über die 30-Grad-Marke. Gleichzeitig nimmt die Schwüle zu. In der Nacht auf Freitag können sich erste isolierte Schauer- und Gewitterwolken bilden.

Freitag: In der schwülen Luft dominieren die Wolken. Mit sonniger Einstrahlung zwischendurch quellen diese mächtig nach oben, werden dunkler und bedrohlicher und produzieren teils kräftige Regengüsse und Gewitter.

Samstag: Zunächst halten sich zähe Wolken. Teilweise ist es auch dunstig und trübe. Bis auf wenige Ausnahmen sollte es aber trocken bleiben. Im Tagesverlauf frisst sich die Sonne aber so langsam wieder durch das Einheitsgrau hindurch und meldet sich zu Wort. Die Temperaturen bleiben eher gedämpft. Der Nordostwind kann gelegentlich auffrischen.

Sonntag: Nach Auflösung einiger zäher Restwolken setzt sich zum Nachmittag wieder häufiger die Sonne durch. Dann wird es spätsommerlich warm. Der Ostwind bleibt spürbar.

Weiterer Trend

Bis Mitte nächster Woche wird es wieder sehr warm und schwül. Dazu wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab, und es drohen einige Regenfälle, Schauer oder Gewitter.