In den kommenden Tagen zeigt er Sommer seine gesamte Bandbreite. Die Sonne sorgt für hochsommerliche Temperaturen. Es wird kühlere Abschnitte geben, und am Wochenende sind teils sogar starke Gewitter möglich.

Im Vorfeld eines zu den Britischen Inseln ziehenden Tiefs strömt am Freitag erneut warme Luft aus Spanien nach Mitteleuropa. Am Samstag überquert uns die Störungszone des Tiefs. Teilweise sind Gewitter möglich. Im Anschluss daran erreicht uns wieder ein Schönwetterhoch.

Vorhersage

Donnerstag: Neben einigen durchziehenden Wolkenfeldern scheint zeitweise die Sonne. Es bleibt trocken und wird sommerlich warm.

Freitag: Nach einer zum Durchlüften geeigneten Nacht ziehen immer wieder Wolkenschleier am Himmel vorüber. Die Sonne setzt sich dennoch in Szene. Die Temperaturen steigen wieder an und überschreiten stellenweise die 30-Grad-Marke.

Samstag: Die Sonne heizt die Luft auf hochsommerlicher Werte auf. Hin und wieder zeigen sich einige Wolkenfelder am Himmel. Gegen Abend brauen sich von Südwesten her mächtige Wolkenmassen zusammen, die sich lokal in Form von teils gewittrigen Schauern mit stärkeren Windböen entladen können. Dabei wird es allerdings angenehm kühl.

Sonntag: Bei auffrischendem Wind gibt es eine Mischung aus Sonne als Wolken. Dabei sollte es trocken bleiben. Die Luft kühlt im Vergleich zum Vortag ab, die Temperaturen bleiben aber weiterhin sommerlich.

Weiterer Trend

In der neuen Woche geht es mit reichlich Sonnenschein und meist nur lockeren Wolkenfeldern weiter. Die Temperaturen steigen erneut an und überschreiten die 30-Grad-Marke. Auf längere Regenfälle müssen wir weiterhin warten. Die Waldbrandgefahr bleibt hoch.