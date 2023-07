In der kommenden Woche gibt die Sonne weiterhin den Takt an. Allerdings wird es in der zweiten Wochenhälfte nicht mehr ganz so warm. Womöglich wird es am Wochenende wieder nass.

Zu Wochenbeginn sorgt ein Ableger des Azorenhochs für Sommerwetter in unserer Region. Allerdings zieht von Frankreich her ein Tief bis zur Wochenmitte nach Polen. Dieses hat zwar nur einige Schauer und Gewitter im Gepäck, zapft auf seiner Rückseite etwas kühlere Nordluft ab, sodass die Temperaturen im Vergleich zu den Vorwochen etwas sinken. Am Wochenende könnten auch einige Regenwolken vom Atlantik die Region erreichen.

Vorhersage

Montag: Die Woche startet mit blauem Himmel, einigen harmlosen Wolken und reichlich Sonnenschein. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag in den hochsommerlichen Bereich.

Dienstag: Nach erfrischender Nacht beginnt der Tag wieder sehr sonnig. Zum Nachmittag ziehen jedoch vermehrt Wolkenschleier am Himmel vorüber. Diese können die Intensität der Sonne etwas mindern. Allerdings klettern die Temperaturen wieder auf Schwimmbad-Werte von über 30 Grad. Möglicherweise können sich am Abend und in der Nacht auf Mittwoch einzelne Schauer- und Gewitterwolken bilden.

Mittwoch: Einige Wolkenfelder ziehen am Mittwoch über die Region hinweg. Trotzdem behält die Sonne die Vormachtstellung am Himmel. Es bleibt trocken und hochsommerlich warm.

Donnerstag: Im Tagesverlauf werden die Wolken zahlreicher und dichter, haben jedoch keinen Regen im Gepäck. Ansonsten bleibt es freundlich. Die Temperaturen gehen leicht zurück.

Weiterer Trend

Am Freitag bleibt es freundlich und trocken. Die Temperaturen steigen wieder in Richtung 30-Grad-Marke. Am Samstag ziehen nach milchigem Sonnenschein Regen- und Gewitterwolken heran. Sofern Regen vom Himmel fällt, kühlt sich die Luft etwas ab. Am Sonntag setzt sich bei angenehmen Sommertemperaturen wieder häufiger die Sonne durch. In der neuen Woche könnte sich die Großwetterlage umstellen.