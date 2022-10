Der Singbus der Deutschen Chorjugend tourt wieder durch Deutschland und wird am 21. Oktober einen Stopp in Brücken einlegen.

Mit der Aktion soll die Kinderchorarbeit im ländlichen Raum unterstützt werden. Ausgestattet mit einer mobilen, ausklappbaren Bühne sowie drei interaktiven Ausstellungsstücken zum Thema Singen und Stimme, besucht der umgebaute Bus Schulen und Kinderchöre im ländlichen Raum oder fährt an Orte, an denen neue Kinderchöre gegründet werden sollen. Mit an Bord ist auch eine Musikpädagogin, die die Chorverantwortlichen vor Ort unterstützt und Workshops für Kinder anbietet.

Der Singbus hält an dem Tag auf dem Schulhof der Grundschule. Ab 15 Uhr sind Jung und Alt in Brücken eingeladen, vorbeizuschauen, die Sing- und Klingausstellung selbst auszuprobieren, auf der Bühne mitzusingen oder den singenden Chören zu lauschen.

Noch Anmeldungen möglich

Der Singbus ist Teil des Programms „Kinderchorland – in jedem Ort ein Kinderchor“ der Deutschen Chorjugend. Er wird unter anderem gefördert von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Für Grundschulkinder, die sich noch nicht entscheiden konnten und kurzfristig daran teilnehmen möchten: Anmeldungen nimmt die Verbandsgemeinde Oberes Glantal (Mona Schuck, 06373 504206, m.schuck@vgog.de, Richard Kurz, 06373 504205, r.kurz@vgog.de) entgegen.