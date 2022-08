Es bleibt die kommenden Tage heiß. Es ist aber auch mit abkühlenden Gewittern zu rechnen.

Ein kräftiges Hoch über dem Nordmeer und Skandinavien bestimmt größtenteils das Wetter in unserer Region mit zeitweiligem Sonnenschein und spätsommerlichen Temperaturen. Allerdings könnte von Dienstag auf Mittwoch ein Labilitätsfeld von Frankreich kommend neue Schauer und Gewitter auslösen, was wichtig für die Natur wäre, da wir noch großen Aufholbedarf in Sachen Regen haben. Am Wochenende könnte uns dann ein Tief über Frankreich weiteren Regennachschub bescheren.

Vorhersage

Montag: Zunächst schirmen ausgedehntere Wolkenschleier die Sonne etwas ab. Zum Nachmittag kommt diese aber besser und intensiver zum Zuge, weil sich die meisten dieser Schleierwolken verziehen. Die Luft heizt sich nach einem erfrischenden Morgen im Tagesverlauf tüchtig auf.

Dienstag: Heute strahlt zunächst wieder die Augustsonne zwischen lockeren Wolkenfeldern und zarten Schleiern. Bis zum Nachmittag wird es wieder sehr warm. Im weiteren Verlauf ziehen von Frankreich aber kompaktere Wolkenmassen auf, die am Abend und in der Nacht örtliche teils kräftige gewittrige Regengüsse bringen können.

Mittwoch: Nach morgendlichen Restwolken mit letzten Schauern setzt sich gegen Mittag immer häufiger die Sonne durch. Es wird jedoch nicht so warm wie am Vortag.

Donnerstag: Heute gibt es eine freundliche Mischung aus zeitweiligen Sonnenschein und einigen dichteren Haufenwolken. Bei recht angenehmen Tagestemperaturen bleibt es trocken. In den Nächten kühlt es spürbar ab.

Weiterer Trend

Am Freitag strahlt häufig die Sonne, und es wird angenehm spätsommerlich warm. Am Samstag ziehen von Frankreich voraussichtlich kompaktere Regenwolken übers Land und drücken die Temperaturen nach unten. Am Sonntag gibt es bei angenehm warmen Temperaturen mehr Wolken als Sonne, aber Schauer fallen nur vereinzelt.