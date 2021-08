„Wir haben zu wenig Platz.“ Kurz und knapp bringt Beate Klink, Leiterin der Kita „Wilde Zwerge“ in Dunzweiler, ihr Anliegen auf den Punkt. Abhilfe könnte mit dem benachbarten Sitzungssaal geschaffen werden, in dem der Gemeinderat normalerweise tagt.

Die Kita, mittlerweile 34 Jahre alt, ist untergebracht im ehemaligen Schulgebäude, das auch als Dorfgemeinschaftshaus dient. Geplant war sie als zweigruppige Einrichtung. „Inzwischen sind immer mehr Kinder dazugekommen“, berichtete Klink.

Heute besuchen die „Wilden Zwerge“ 39 Jungen und Mädchen, davon einige unter zwei Jahre. Aus Platzmangel können Einjährige erst gar nicht aufgenommen werden. Betreut werden die Kinder von neun Erzieherinnen – „es waren anfangs gerade mal zwei“. Außerdem absolviere manche Schülerin ein Praktikum.

Kein eigener Schlafraum

Ein Problem durch die Raumnot: Jüngere Kinder müssten oder dürften noch schlafen. „Einen eigenen Schlafsaal gibt es indes nicht. Mit Schränken ist in einem der Gruppenräume ein eigener Bereich abgetrennt worden. Decken bilden einen improvisierten Sichtschutz“, berichtet Klink. Einige der Kleinen hätten noch „besondere Schlafgewohnheiten“, sie würden singen oder redeten mit sich, was die anderen störe. Um die Lage zu verbessern und mehr Platz zu gewinnen, würden einige Bettchen außerhalb der Schlafecke aufgestellt. „Das bedeutet für die Erzieherinnen eine tägliche Schlepperei.“ Schließlich müssten die Reisebetten später wieder abgeräumt werden.

Ein weiteres Dilemma ist die fehlende Cafeteria. Das Mittagessen wird angeliefert, eine Hauswirtschafterin gibt es aus. Die Kinder, mitunter sind es 35, nehmen es in dem einen der dann umfunktionierten Gruppenräume ein. „Dann herrscht hier Hochbetrieb.“ Und die Leiterin rechnet mit einer steigenden Nachfrage. „Wenn so viele Kinder essen, die Kleineren müssen noch gefüttert werden, sieht es am Ende entsprechend aus“, erzählt Klink.

Nach dem Essen erst reinigen

Die Hauswirtschafterin habe alle Hände voll zu tun, Tische und Boden zu reinigen, damit die Kinder wieder in einer sauberen, aufgeräumten Umgebung spielen könnten: „Im Sommer halten sie sich in der Zwischenzeit dann im Freien auf, im Winter oder bei schlechtem Wetter aber im Flur auf. Keine gute Dauerlösung.“

Schließlich sieht Beate Klink Bedarf für einen Raum, in dem Kinder speziell gefördert werden und in dem Elterngespräche stattfinden. Auch hätten die Kolleginnen keine Möglichkeit, sich mal für kurze Zeit zurückziehen. „Das ist heute eigentlich selbstverständlich“, sagt die Leiterin.

Zusätzliche Kapazität ließe sich mit Hilfe des Sitzungssaals des Rates schaffen. Morgens könnte der Raum zur Förderung, um die Mittagszeit als Bistro und ansonsten als Personal- und Besprechungszimmer dienen. „Das wäre für uns ideal“, bekräftigte Beate Klink.

Notausgang erforderlich

In dem Saal finden sich große Tische, die in U-Form stehen, optimal für die Ratssitzung. „Die müssten natürlich raus, die sind unverrückbar.“ Aber das wäre das geringste Problem. Denn zusätzlich müssten ein Notausgang geschaffen werden sowie ein Zugang von den derzeitigen Räumen zu den neuen. „Das kostet richtig Geld“, glaubte Klink.

Wie die anderen Ratsmitglieder befürwortete Ortsbürgermeister Volker Korst (CDU) diese Lösung. „Alle Räume wären dann auf einer Ebene, und die Kinder und die Erzieherinnen hätten ausreichend Platz. Im Sinne der Kita müssen wir zukunftsorientiert denken.“

Beim Brandschutz nachbessern

Den Haken an der Sache vergaß Korst indes nicht zu erwähnen. So weist das Gebäude einige Mängel beim Brandschutz auf, was die Kreisverwaltung bei einer Begehung im Mai 2020 feststellte: Es fehlen Rettungswege und Leuchten. Aus diesem Grund dürfen sich im Obergeschoß nur noch 15 Personen aufhalten.

Um das Vorhaben der Kita-Erweiterung umzusetzen, muss die Gemeinde eine Nutzungsänderung beantragen. Für diese wiederum werde ein Bauantrag und ein Brandschutzkonzept benötigt.

Einstimmig beauftragte der Rat die Verwaltung, für die erforderlichen Ingenieurleistungen Angebote einzuholen. Schließlich soll die Kita bald unter besseren Rahmenbedingungen arbeiten können.

Und wo würde künftig der Ortsgemeinderat tagen? „Unsere vier bis fünf Sitzungen könnten wir entweder im Obergeschoß abhalten, wie jetzt in der Unterkirche der katholischen Kirche oder im Paul-Gerhardt-Haus“, nannte Volker Korst geeignete Alternativen.