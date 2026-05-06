Kreis Kusel Der Raps regiert: Die-April-Fotos unserer Leserinnen und Leser

Marina Kat aus St. Wendel arbeitet im Kreis Kusel und hat sich im April an unserer Fotoaktion beteiligt – mit dieser tollen Pfer
Marina Kat aus St. Wendel arbeitet im Kreis Kusel und hat sich im April an unserer Fotoaktion beteiligt – mit dieser tollen Pferde-Aufnahme, die in der Nähe von Etschberg entstanden ist.

Nach der Bilderstrecke ist vor der Bilderstrecke: Die Lokalredaktion Kusel ist stolz, Ihnen einmal mehr eine Auswahl aus tollen Motiven präsentieren zu können, die für unsere Serie „Kleine Dörfer, große Motive“ eingegangen sind. Diesmal stammen sie alle aus dem April. Nachdem im Vormonat die Farbe Gelb bereits sehr dominant war – wegen der vielen Osterglocken-Aufnahmen – und nur noch vom Kuhschellen-Lila übertroffen wurde, setzte sich das Gelb nun so richtig durch: Viele Leserinnen und Leser haben nämlich ihre Rapsfeld-Aufnahmen mit uns geteilt. Auch Bilder mit Tulpen und Magnolien sowie stimmungsvolle Himmels- und beeindruckende Tierfotos haben die Redaktion erreicht.

Hella Lang war am Biotop am Bambergerhof unterwegs, dem ehemaligen Wasserhäuschen.
Hella Lang war am Biotop am Bambergerhof unterwegs, dem ehemaligen Wasserhäuschen.
Madeleine Berger-Kohn hat von ihrem Balkon in Altenkirchen dieses Foto gemacht.
Madeleine Berger-Kohn hat von ihrem Balkon in Altenkirchen dieses Foto gemacht.
Der Raps blüht im ganzen Kreis Kusel, zum Beispiel oberhalb von Henschtal, ...
Der Raps blüht im ganzen Kreis Kusel, zum Beispiel oberhalb von Henschtal, ...
... bei Hüffler, ...
... bei Hüffler, ...
... beim Nachbarort Wahnwegen ...
... beim Nachbarort Wahnwegen ...
... und auf der Welchweiler Höhe.
... und auf der Welchweiler Höhe.
Vogel-Fotos erreichen uns immer wieder. Diese vier Exemplare können nicht fliegen und haben es der Fotografin Helmi Höh aus Hers
Vogel-Fotos erreichen uns immer wieder. Diese vier Exemplare können nicht fliegen und haben es der Fotografin Helmi Höh aus Herschweiler-Pettersheim daher leichtgemacht.
»Drunten stehet die Kapelle im Abendlicht«, schreibt Winfried Wagner zu seinem Foto aus Brücken.
„Drunten stehet die Kapelle im Abendlicht“, schreibt Winfried Wagner zu seinem Foto aus Brücken.
Der Flieder blüht im Garten von Edith Krauth-Mesletzky. Zwischen den Pflanzen spitzeln Rammelsbacher Häuser durch.
Der Flieder blüht im Garten von Edith Krauth-Mesletzky. Zwischen den Pflanzen spitzeln Rammelsbacher Häuser durch.
Johannes Stirnemann hat das Insektenhotel am großen Kreisel in Kusel fotografiert.
Johannes Stirnemann hat das Insektenhotel am großen Kreisel in Kusel fotografiert.
Rolf Dick gewährt wiederum Einblicke in dessen Innenleben.
Rolf Dick gewährt wiederum Einblicke in dessen Innenleben.
Dieses idyllische Plätzchen findet sich am Ohmbachsee. Wolfgang Gerner aus Theisbergstegen war dort unterwegs.
Dieses idyllische Plätzchen findet sich am Ohmbachsee. Wolfgang Gerner aus Theisbergstegen war dort unterwegs.
Auf dem Weg zur Arbeit hat Ina Breug-Burger dieses Foto gemacht. Beim genaueren Hinsehen entdeckt man die Burg Lichtenberg.
Auf dem Weg zur Arbeit hat Ina Breug-Burger dieses Foto gemacht. Beim genaueren Hinsehen entdeckt man die Burg Lichtenberg.
Auch Markus Wemmert teilt ein stimmungsvolles Himmelsfoto mit uns, erstellt bei Schönenberg-Kübelberg.
Auch Markus Wemmert teilt ein stimmungsvolles Himmelsfoto mit uns, erstellt bei Schönenberg-Kübelberg.
Annette Beimbauer erfreut sich an den blühenden Magnolien in Kusel und hat uns ein Bild der Blüten zukommen lassen.
Annette Beimbauer erfreut sich an den blühenden Magnolien in Kusel und hat uns ein Bild der Blüten zukommen lassen.
Tulpen blühen bei Elisabeth Becker in Schönenberg-Kübelberg.
Tulpen blühen bei Elisabeth Becker in Schönenberg-Kübelberg.
Dort stammt auch diese Aufnahme her: Welch ein fotogener Australian Shepherd! »Mein schönstes April-Foto«, schreibt Willigis Stö
Dort stammt auch diese Aufnahme her: Welch ein fotogener Australian Shepherd! „Mein schönstes April-Foto“, schreibt Willigis Stöhr dazu.
Ohmbachsee-Fotos gehen immer. Ulrike Schoon hat dort diese Abendstimmung festgehalten ...
Ohmbachsee-Fotos gehen immer. Ulrike Schoon hat dort diese Abendstimmung festgehalten ...
... und Oliver Lang diese Stockente vor die Kamera bekommen.
... und Oliver Lang diese Stockente vor die Kamera bekommen.
Mal was anderes: Ein großer Stapel Holz bei Wolfstein.
Mal was anderes: Ein großer Stapel Holz bei Wolfstein.
Helga Schmeißer aus Körborn nimmt uns einmal mehr mit in ihren Garten.
Helga Schmeißer aus Körborn nimmt uns einmal mehr mit in ihren Garten.
Der Kirschbaum blüht nicht nur in Brücken im bei Astrid Schaarschmidt, ...
Der Kirschbaum blüht nicht nur in Brücken im bei Astrid Schaarschmidt, ...
... sondern auch in Bosenbach, wo Gisela Schug die Blüten aus nächster Nähe fotografiert hat.
... sondern auch in Bosenbach, wo Gisela Schug die Blüten aus nächster Nähe fotografiert hat.
Regina Hahn war zwischen Eßweiler und Oberweiler im Tal unterwegs.
Regina Hahn war zwischen Eßweiler und Oberweiler im Tal unterwegs.
Auch die Selchenbacherin Marianne Kirsch hat sich wieder an unserer Aktion beteiligt – mit einem schönen Abendhimmel.
Auch die Selchenbacherin Marianne Kirsch hat sich wieder an unserer Aktion beteiligt – mit einem schönen Abendhimmel.
Ein lauschiges Plätzchen bei Schmittweiler: Carina Emser hat es fotografiert.
Ein lauschiges Plätzchen bei Schmittweiler: Carina Emser hat es fotografiert.
Roland Schneider hat Königs- und Selberg unter strahlend blauem Himmel abgelichtet.
Roland Schneider hat Königs- und Selberg unter strahlend blauem Himmel abgelichtet.
Ingeborg Kramp aus Schönenberg-Kübelberg gibt einen Einblick in dieses kleine Gartenparadies.
Ingeborg Kramp aus Schönenberg-Kübelberg gibt einen Einblick in dieses kleine Gartenparadies.
Ulrike Schmitt aus Schmittweiler hat Tulpen vor die Linse genommen, ...
Ulrike Schmitt aus Schmittweiler hat Tulpen vor die Linse genommen, ...
... Elvira Reis in Hüffler ebenfalls.
... Elvira Reis in Hüffler ebenfalls.
Noch eine Aufnahme aus Schönenberg-Kübelberg: eine Vogelkirsche. Fotografin ist Stephanie Theis.
Noch eine Aufnahme aus Schönenberg-Kübelberg: eine Vogelkirsche. Fotografin ist Stephanie Theis.
Anette Horbach nimmt uns mit an den Glan in Rehweiler.
Anette Horbach nimmt uns mit an den Glan in Rehweiler.
Blütenpracht in Patersbach: Diese Aufnahme stammt von Beate Reinhard.
Blütenpracht in Patersbach: Diese Aufnahme stammt von Beate Reinhard.
Anette Drum hat vom alten Körborner Friedhof auf die Burg Lichtenberg geblickt.
Anette Drum hat vom alten Körborner Friedhof auf die Burg Lichtenberg geblickt.
Schön entspannen lässt sich auf der neuen Panoramaschaukel bei Etschberg. Helmut Rübel hat den fotografischen Beweis dafür.
Schön entspannen lässt sich auf der neuen Panoramaschaukel bei Etschberg. Helmut Rübel hat den fotografischen Beweis dafür.
In Brücken blüht die Pfingstrose: Roland Sander hat uns diese Aufnahme geschickt.
In Brücken blüht die Pfingstrose: Roland Sander hat uns diese Aufnahme geschickt.
Zum Abschluss noch mal knalliges Gelb: Raps im Vordergrund, Konken im Hintergrund – ein Bild von Sylvia Kühn.
Zum Abschluss noch mal knalliges Gelb: Raps im Vordergrund, Konken im Hintergrund – ein Bild von Sylvia Kühn.

Foto 1 von 37

Sie kennen das Prozedere ja schon: Klicken Sie sich durch unsere umfangreiche Bildergalerie und wählen Sie Ihren Favoriten – die Abstimmung finden Sie unten. In ein paar Tagen küren wir dann das Foto des Monats – durch eine nochmalige Veröffentlichung des Gewinnerbilds in der Zeitung, in der zuvor natürlich unsere April-Bilderseite erscheint.

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

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Sollten Sie schon eine Mai-Aufnahme für uns haben: gerne her damit! Wir freuen uns über Ihre Einreichungen per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de oder via Whatsapp an die 06381 921212. Die Bilder sollten im Kreis Kusel entstanden, möglichst querformatig und größer als ein Megabyte sein. Bitte geben Sie bei Ihrer Einsendung unbedingt den Namen des Fotografen sowie den Entstehungsort an. Eine Telefonnummer für Rückfragen ist ebenfalls hilfreich. Vielen Dank an alle Fotografen!

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