Kreis Kusel Der Raps regiert: Die-April-Fotos unserer Leserinnen und Leser
Nach der Bilderstrecke ist vor der Bilderstrecke: Die Lokalredaktion Kusel ist stolz, Ihnen einmal mehr eine Auswahl aus tollen Motiven präsentieren zu können, die für unsere Serie „Kleine Dörfer, große Motive“ eingegangen sind. Diesmal stammen sie alle aus dem April. Nachdem im Vormonat die Farbe Gelb bereits sehr dominant war – wegen der vielen Osterglocken-Aufnahmen – und nur noch vom Kuhschellen-Lila übertroffen wurde, setzte sich das Gelb nun so richtig durch: Viele Leserinnen und Leser haben nämlich ihre Rapsfeld-Aufnahmen mit uns geteilt. Auch Bilder mit Tulpen und Magnolien sowie stimmungsvolle Himmels- und beeindruckende Tierfotos haben die Redaktion erreicht.
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Sie kennen das Prozedere ja schon: Klicken Sie sich durch unsere umfangreiche Bildergalerie und wählen Sie Ihren Favoriten – die Abstimmung finden Sie unten. In ein paar Tagen küren wir dann das Foto des Monats – durch eine nochmalige Veröffentlichung des Gewinnerbilds in der Zeitung, in der zuvor natürlich unsere April-Bilderseite erscheint.
Sollten Sie schon eine Mai-Aufnahme für uns haben: gerne her damit! Wir freuen uns über Ihre Einreichungen per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de oder via Whatsapp an die 06381 921212. Die Bilder sollten im Kreis Kusel entstanden, möglichst querformatig und größer als ein Megabyte sein. Bitte geben Sie bei Ihrer Einsendung unbedingt den Namen des Fotografen sowie den Entstehungsort an. Eine Telefonnummer für Rückfragen ist ebenfalls hilfreich. Vielen Dank an alle Fotografen!