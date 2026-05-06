Nach der Bilderstrecke ist vor der Bilderstrecke: Die Lokalredaktion Kusel ist stolz, Ihnen einmal mehr eine Auswahl aus tollen Motiven präsentieren zu können, die für unsere Serie „Kleine Dörfer, große Motive“ eingegangen sind. Diesmal stammen sie alle aus dem April. Nachdem im Vormonat die Farbe Gelb bereits sehr dominant war – wegen der vielen Osterglocken-Aufnahmen – und nur noch vom Kuhschellen-Lila übertroffen wurde, setzte sich das Gelb nun so richtig durch: Viele Leserinnen und Leser haben nämlich ihre Rapsfeld-Aufnahmen mit uns geteilt. Auch Bilder mit Tulpen und Magnolien sowie stimmungsvolle Himmels- und beeindruckende Tierfotos haben die Redaktion erreicht.

Hella Lang war am Biotop am Bambergerhof unterwegs, dem ehemaligen Wasserhäuschen. Foto: Hella Lang/oho Madeleine Berger-Kohn hat von ihrem Balkon in Altenkirchen dieses Foto gemacht. Foto: Madeleine Berger-Kohn/oho Der Raps blüht im ganzen Kreis Kusel, zum Beispiel oberhalb von Henschtal, ... Foto: Uta Hüther/oho ... bei Hüffler, ... Foto: Sabine Kurz/oho ... beim Nachbarort Wahnwegen ... Foto: Eleonore Kayser/oho ... und auf der Welchweiler Höhe. Foto: Heike Look/oho Vogel-Fotos erreichen uns immer wieder. Diese vier Exemplare können nicht fliegen und haben es der Fotografin Helmi Höh aus Herschweiler-Pettersheim daher leichtgemacht. Foto: Helmi Höh/oho „Drunten stehet die Kapelle im Abendlicht“, schreibt Winfried Wagner zu seinem Foto aus Brücken. Foto: Winfried Wagner/oho Der Flieder blüht im Garten von Edith Krauth-Mesletzky. Zwischen den Pflanzen spitzeln Rammelsbacher Häuser durch. Foto: Edith Krauth-Mesletzky/oho Johannes Stirnemann hat das Insektenhotel am großen Kreisel in Kusel fotografiert. Foto: Johannes Stirnemann/oho Rolf Dick gewährt wiederum Einblicke in dessen Innenleben. Foto: Rolf Dick/oho Dieses idyllische Plätzchen findet sich am Ohmbachsee. Wolfgang Gerner aus Theisbergstegen war dort unterwegs. Foto: Wolfgang Gerner/oho Auf dem Weg zur Arbeit hat Ina Breug-Burger dieses Foto gemacht. Beim genaueren Hinsehen entdeckt man die Burg Lichtenberg. Foto: Ina Breug-Burger/oho Auch Markus Wemmert teilt ein stimmungsvolles Himmelsfoto mit uns, erstellt bei Schönenberg-Kübelberg. Foto: Markus Wemmert/oho Annette Beimbauer erfreut sich an den blühenden Magnolien in Kusel und hat uns ein Bild der Blüten zukommen lassen. Foto: Annette Beimbauer/oho Tulpen blühen bei Elisabeth Becker in Schönenberg-Kübelberg. Foto: Elisabeth Becker/oho Dort stammt auch diese Aufnahme her: Welch ein fotogener Australian Shepherd! „Mein schönstes April-Foto“, schreibt Willigis Stöhr dazu. Foto: Willigis Stöhr/oho Ohmbachsee-Fotos gehen immer. Ulrike Schoon hat dort diese Abendstimmung festgehalten ... Foto: Ulrike Schoon/oho ... und Oliver Lang diese Stockente vor die Kamera bekommen. Foto: Oliver Lang/oho Mal was anderes: Ein großer Stapel Holz bei Wolfstein. Foto: Thorsten Volles/oho Helga Schmeißer aus Körborn nimmt uns einmal mehr mit in ihren Garten. Foto: Helga Schmeisser/oho Der Kirschbaum blüht nicht nur in Brücken im bei Astrid Schaarschmidt, ... Foto: Astrid Schaarschmidt/oho ... sondern auch in Bosenbach, wo Gisela Schug die Blüten aus nächster Nähe fotografiert hat. Foto: Gisela Schug/oho Regina Hahn war zwischen Eßweiler und Oberweiler im Tal unterwegs. Foto: Regina Hahn/oho Auch die Selchenbacherin Marianne Kirsch hat sich wieder an unserer Aktion beteiligt – mit einem schönen Abendhimmel. Foto: Marianne Kirsch/oho Ein lauschiges Plätzchen bei Schmittweiler: Carina Emser hat es fotografiert. Foto: Carina Emser/oho Roland Schneider hat Königs- und Selberg unter strahlend blauem Himmel abgelichtet. Foto: Roland Schneider/oho Ingeborg Kramp aus Schönenberg-Kübelberg gibt einen Einblick in dieses kleine Gartenparadies. Foto: Ingeborg Kramp/oho Ulrike Schmitt aus Schmittweiler hat Tulpen vor die Linse genommen, ... Foto: Ulrike Schmitt/oho ... Elvira Reis in Hüffler ebenfalls. Foto: Elvira Reis/oho Noch eine Aufnahme aus Schönenberg-Kübelberg: eine Vogelkirsche. Fotografin ist Stephanie Theis. Foto: Stephanie Theis/oho Anette Horbach nimmt uns mit an den Glan in Rehweiler. Foto: Anette Horbach/oho Blütenpracht in Patersbach: Diese Aufnahme stammt von Beate Reinhard. Foto: Beate Reinhard/oho Anette Drum hat vom alten Körborner Friedhof auf die Burg Lichtenberg geblickt. Foto: Anette Drum/oho Schön entspannen lässt sich auf der neuen Panoramaschaukel bei Etschberg. Helmut Rübel hat den fotografischen Beweis dafür. Foto: Helmut Rübel/oho In Brücken blüht die Pfingstrose: Roland Sander hat uns diese Aufnahme geschickt. Foto: Roland Sander/oho Zum Abschluss noch mal knalliges Gelb: Raps im Vordergrund, Konken im Hintergrund – ein Bild von Sylvia Kühn. Foto: Sylvia Kühn/oho Foto 1 von 37

Sie kennen das Prozedere ja schon: Klicken Sie sich durch unsere umfangreiche Bildergalerie und wählen Sie Ihren Favoriten – die Abstimmung finden Sie unten. In ein paar Tagen küren wir dann das Foto des Monats – durch eine nochmalige Veröffentlichung des Gewinnerbilds in der Zeitung, in der zuvor natürlich unsere April-Bilderseite erscheint.

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Sollten Sie schon eine Mai-Aufnahme für uns haben: gerne her damit! Wir freuen uns über Ihre Einreichungen per E-Mail an redkus@rheinpfalz.de oder via Whatsapp an die 06381 921212. Die Bilder sollten im Kreis Kusel entstanden, möglichst querformatig und größer als ein Megabyte sein. Bitte geben Sie bei Ihrer Einsendung unbedingt den Namen des Fotografen sowie den Entstehungsort an. Eine Telefonnummer für Rückfragen ist ebenfalls hilfreich. Vielen Dank an alle Fotografen!