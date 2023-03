Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Selten fällt ein Einstieg in ein Porträt so leicht. Denn die Lebensgeschichte von Stephan Christian, dem neuen Polizei-Chef in Lauterecken, bietet Schlagzeilen. Zum Beispiel: von der Harley zum E-Bike. Oder: in der fremden Nähe. Oder: der Schlosser, der Polizist wurde.

Offiziell seit 1. Mai ist der 54-Jährige Leiter der Polizeiinspektion Lauterecken, die für den Kuseler Nordkreis sowie die ehemalige Verbandsgemeinde Meisenheim zuständig ist. Zuvor war