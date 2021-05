Es ist der große Tag für Oliver Kusch und Helge Schwab. Beide nehmen am Dienstag erstmals als neugewählte Abgeordnete an einer Landtagssitzung teil. Die Zeit seit der Wahl am 14. März war für beide stressig – inklusive fehlender Büros. Aber in einem Punkt unterscheiden sich die Neulinge im Parlament besonders gravierend.

Oliver Kusch kann auf Erfahrungen und auf Strukturen bauen. Denn als Nachfolger von Jochen Hartloff hat er nicht nur einen erfahrenen Parteikollegen, der ihm manchen Tipp geben kann zur Parlamentstätigkeit. Er kommt vor allem als SPD-Abgeordneter in eine bestehende Struktur mit etablierten Abläufen und routinierten Mitarbeitern.

Ganz anders Helge Schwab. Seine Freien Wähler werden ab Dienstag erstmals im Landtag vertreten sein. In den vergangenen Wochen haben die sechs Fraktionskollegen unter anderem Mitarbeiter eingestellt, die dem Sextett zuarbeiten sollen. Die Neulinge müssen sich im parlamentarischen Geschäft erst zurechtfinden.

Dennoch: Auch für Kusch waren es arbeitsintensive Wochen, wie er sagt. Gerade erst hat er sein Bürgerbüro in der Kuseler Hintergasse eingerichtet. Dort wird sein Mitarbeiter Daniel Fehrentz regelmäßig zu finden sein. Kusch selbst will dort Sprechzeiten einrichten. Das Bürgerbüro seines Vorgängers Hartloff nur wenige Meter weiter wollte er nicht nutzen; allein schon aus symbolischen Gründen. „Ich bin sehr froh, dass ich mich jederzeit mit Fragen an Jochen wenden kann. Aber es ist wichtig, dass ich auch nach außen hin zeige, dass ich eigenständig agiere“, sagt der Mediziner.

Apropos Arzt: Kusch will weiterhin zumindest an zwei Tagen in der Woche in seiner Praxis weiterarbeiten. Und er sucht nach wie vor einen weiteren Kardiologen, damit seine Patienten weiter versorgt sind. Bislang sei nicht der Richtige dabei gewesen, sagt er. Doch jetzt zeichne sich eine Lösung ab. Vielleicht sogar für gleich zwei Mediziner.

Zudem muss er seine ehrenamtlichen Tätigkeiten neu organisieren. Vor allem die als Vorsitzender des Reitvereins und jene als Gründer und Motor der Startpaten. „Ich werde da weiterhin in führender Position tätig sein, weil mir beides sehr wichtig ist. Aber ich kann halt nicht mehr unbedingt jederzeit vor Ort kommen, wenn etwas zu regeln ist.“

In Mainz sieht Kusch schon den Vorteil, in eine große, etablierte Fraktion zu kommen, die sich bereits mehrfach getroffen hat. „Als Neuer will ich das zuerst einmal beobachten und mich zunächst eingrooven, wie das so schön heißt.“ Ob und welche Funktion er für die Fraktion übernimmt, das wird sich erst am Mittwoch entscheiden.

Daher will er auch noch nicht über die Möglichkeit reden, als Mediziner eventuell gesundheitspolitischer Sprecher zu werden. Was hingegen schon feststeht: die Arbeitskreise, in die er gehen wird: Gesundheit, Wissenschaft, Demografie. „Das sind alles Themen, die auch im Wahlkampf Schwerpunktthemen von mir waren.“

Zumindest in einem der Arbeitskreise könnte er seinen neuen Kollegen Schwab treffen, der ihm ja aus dem Kreistag bestens bekannt und sein Nachfolger als Kreisbeigeordneter ist – beide zählen nicht zur Kategorie „beste Freunde“. Ein Problem haben sie allerdings gemeinsam: Bis Montag konnte keiner der beiden in sein neues Büro in Mainz einziehen. Noch nicht fertig eingerichtet, hieß es.

Daher wird Schwab jenen Ort, an dem er künftig sehr viel Zeit verbringt, erst am Dienstag kennenlernen. Dass es nicht allzu groß sein soll, hat er bereits gehört: „Wenn du da zu zweit drin bist, kannst du nicht umfallen“, sagt der Ortsbürgermeister von Hüffler, der es sehr bedauert, dass wegen Corona seine Familie nicht an seinem großen Tag mit an der Sitzung oder dem anschließenden Fest zum Verfassungstag teilnehmen kann.

Das Büro ist aber damit noch nicht fertig: Schwab ärgert sich darüber, dass die Abgeordnetenbüros seiner Fraktion über drei Bereiche verteilt sind. Zwei im AfD-Trakt, drei im Bereich FDP und eines bei der CDU. Ähnlich sehe es für die Mitarbeiter der Fraktion aus, die über zwei Häuser und drei Stockwerke verteilt seien.

Ein Amt hat Schwab schon: Er ist einer von zwei stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Über weitere Funktionen will er auch noch nicht reden. Das entscheide sich erst am Mittwoch.

Für den Kreis, den er vertritt, hat er noch keine konkreten Vorstellungen zu seiner Verfügbarkeit. „Ich will auf jeden Fall Möglichkeiten schaffen, wo man mich treffen kann“, sagt er. Und zwar möglichst in allen drei Kreisteilen. Zudem will auch er einen persönlichen Mitarbeiter vor Ort haben. Die Auswahl ist hier aber noch nicht erfolgt.