Ein Zentrum für Telemedizin in Reipoltskirchen? Eine Konzertübertragung von der Burg Lichtenberg ins Altenheim in Glan-Münchweiler via Internet? Eine Mobilitäts-App, die Angebote des ÖPNV mit dem Bürgerbus verknüpft? Diese Ideen können Realität werden. Denn der Kreis Kusel ist nun „Smart City“.

Am Donnerstagnachmittag traf die frohe Kunde aus Berlin ein. Die Bewerbung des Landkreises Kusel für das Modellprojekt „Smart Cities“ war erfolgreich.