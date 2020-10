Waldmohr wird zur Stadt. Das hat jetzt der rheinland-pfälzische Ministerrat entschieden und ist damit einem Antrag der Ortsgemeinde vom Frühjahr gefolgt. Waldmohr habe sich in den vergangenen Jahrzehnten vom Dorf zur Kleinstadt mit 5540 Einwohnern und zu einem leistungsfähigen Grundzentrum entwickelt. Die Gemeinde sei als einer der Verwaltungsstandorte im Oberen Glantal und als Einkaufsort von großer Bedeutung für die Nachbargemeinden. Hinzu kämen die vielen Betriebe und mithin die Arbeitsplätze. Die verkehrsgünstige Lage an der Autobahn 6 und die Ausweisung eines neuen Baugebiets mit über 100 Bauplätzen lasse weiterhin eine positive Entwicklung erwarten für die Gemeinde, die schon in den vergangenen Jahren ihren Ortskern deutlich aufgewertet habe.

Ab wann sich Waldmohr offiziell Stadt nennen darf, war am Dienstag nicht zu erfahren. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte, es werde einen feierlichen Akt geben, bei dem die Urkunde mit den Stadtrechten überreicht wird. Der aber sei noch nicht terminiert.