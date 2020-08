Manche Leser fiebern ihm schon entgegen, dem neuen Luftbild unseres kleinen Sommer-Rätselspiels. Wieder gilt es herauszufinden, welche der 98 Gemeinden im Landkreis Kusel unser Fotograf hier aus dem Flugzeug abgelichtet hat. Das ist manchmal gar nicht so einfach, schließlich sehen Häuser und Straßen von oben ganz anders aus als gewohnt. Beim letzten Mal war übrigens Hinzweiler abgebildet. Wer diesmal mitraten will, schicke eine Mail an redkus@rheinpfalz.de