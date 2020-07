Und weiter geht es mit unserem kleinen Ratespiel. Unsere Fotografen haben sich in die Lüfte begeben und die 98 Gemeinden im Landkreis aus der Vogelperspektive abgelichtet. Da manches von oben anders aussieht, ist es manchmal gar nicht so leicht, zu erkennen, welche Gemeinde es ist. Doch unsere Leser kennen sich aus: Auch beim Bild, das am vergangenen Samstag erschien, wussten die meisten, dass es sich um Dunzweiler handelt. Und welcher Ort ist hier zu sehen? Wenn Sie es wissen, schicken Sie eine E-Mail an redkus@rheinpfalz.de