Nächste Runde in unserem kleinen Gemeinde-Rätsel. Auch heute zeigen wir wieder ein Bild, das unser Fotograf aus dem Flugzeug aufgenommen hat. Und die Frage lautet: Welche der 98 Gemeinden im Landkreis Kusel ist hier zu sehen? Das ist manchmal gar nicht so einfach, denn aus der Vogelperspektive sehen vertraute Orte plötzlich ganz anders aus. Beim letzten Mal war übrigens Rutsweiler am Glan abgebildet. Wer diesmal wieder mitraten will, kann eine E-Mail schicken an redkus@rheinpfalz.de