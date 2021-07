Luftbilder von Gemeinden im Landkreis Kusel – unsere kleine Rateserie hat schon im vergangenen Jahr so vielen Lesern Freude bereitet, dass wir sie in diesem Sommer fortsetzen. Zu gewinnen gibt es leider wieder nichts, außer viel Genugtuung, wenn man richtig gelegen hat. Aber vielleicht reicht ja der Spaßfaktor aus, um uns eine Mail mit dem Ortsnamen an redkus@rheinpfalz.de zu schicken. Wir lösen dann in der nächsten Folge auf.