Eine weitere Runde unseres Luftbild-Rätsels: Welche der 98 Gemeinden im Landkreis ist hier abgebildet? Das zu erkennen ist manchmal gar nicht so einfach – zumindest, wenn man nach den Reaktionen der RHEINPFALZ-Leser geht. Denn aus der Vogelperspektive sehen die Orte oft ganz anders aus. Dennoch haben es beim letzten Rätsel viele richtig erkannt: Waldmohr war von oben zu sehen. Mal sehen, ob es dieses Mal wieder so viele erkennen: Welcher Ort ist zu sehen? Wer mitmachen will, schicke eine E-Mail an redkus@rheinpfalz.de