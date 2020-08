Unser kleines Sommer-Rätsel geht in die nächste Runde. Erneut geht es darum, zu erraten, welche von den 98 Gemeinden im Landkreis hier abgebildet ist. Das ist, so zeigen die Reaktionen der RHEINPFALZ-Leser, manchmal gar nicht so einfach, denn aus der Vogelperspektive sehen die Orte ganz anders aus. Da hat sich bei manchen schon ein kleiner Wettstreit ergeben. Beim letzten Mal war es übrigens Altenkirchen, das abgebildet war. Wer diesmal mitmachen will bei unserem Ratespiel, kann eine Mail schicken an redkus@rheinpfalz.de