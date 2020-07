Es geht weiter mit unserem kleinen Rätselspiel: Welche Gemeinde ist das, die unser Fotograf hier aus der Vogelperspektive aufgenommen hat? Zwar sehen die Straßen und Gebäude von oben ganz anders aus, doch für Einheimische ist es sicher kein Problem, diese Frage zu beantworten. Auch beim letzten Mal haben viele richtig geraten: Ehweiler war in unserer Montagsausgabe abgebildet. Wer mitmachen will bei unserem kleinen Rätselraten, der schicke eine Mail an redkus@rheinpfalz.de.