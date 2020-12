Der Keisel auf der B420, am Ortseingang in der Glanstraße (von Rammelsbach aus gesehen), ist fertig. Seit Freitag kann der Verkehr in Höhe des Friedhofes ohne Baustellenampeln und Schilder ungestört fließen. In 19 Monaten Bauzeit wurde auch ein neuer Rad- und Gehweg angelegt. Alle Versorgungsleitungen sind erneuert worden. Verbandsbürgermeister Stefan Spitzer hob die nun gute Anbindung an das Gewerbegebiet hervor. Stadtbürgermeister Jochen Hartloff ist froh, dass sich die Staus während der Bauarbeiten in Grenzen hielten. Die Baukosten für den Bund belaufen sich auf vier Millionen Euro. Die Stadt Kusel investierte 600.000 Euro. Die Bepflanzungen stehen noch aus. Sie werden im Frühjahr vorgenommen.