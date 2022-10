Ein Hoch über Teilen Osteuropas versorgt uns in den kommenden Tagen mit milder Luft. Spätsommerliche Temperaturen laden dabei zu Ausflügen ins Freie ein. Voraussichtlich Mitte nächster Woche steht ein Wetterwechsel an.

Über das Wochenende hinaus befindet sich die Region zwischen einem umfangreichen Tiefdruckgebiet über dem Atlantik und einem stabilen Hochdruckgebiet über Teilen Osteuropas und dem Balkan. Die Temperaturen sind für den Herbst deutlich zu hoch. Allerdings kann sich Nebel teilweise zäh halten und die Luft nahe des Bodens spürbar abkühlen. Nennenswerte Störungsgebiete sind zunächst nicht in Sichtweite. Nicht vergessen: In der Nacht von Samstag auf Sonntag endet die Sommerzeit und die Uhren werden um eine Stunde zurückgestellt.

Vorhersage

Donnerstag: Der Tag startet mit Ausnahme einiger Nebelschwaden mit blauem Himmel und Sonnenschein. Im Laufe des Nachmittags ziehen von Westen her Wolkenschleier auf, die die Intensität der Sonne mindern können. Trotzdem klettern die Temperaturen im Tagesverlauf verbreitet über die 20-Grad-Marke.

Freitag: Vor dem Wochenende wechseln sich durchziehende Wolkenfelder und die Sonne ab. Es bleibt trocken und die Temperaturen können im Vergleich zum Vortag sogar noch etwas steigen.

Samstag: Auch zu Beginn des Wochenendes steht uns ein meist freundlicher und trockener Spätsommertag bevor. Die Sonne scheint jedoch meist nur milchig von einem mit hohen und mittelhohen Wolken bedeckten Himmel.

Sonntag: Es bleibt in der Regel bei lockerer Bewölkung und Sonnenschein. Dabei wird es nicht mehr ganz so warm wie an den beiden Tagen zuvor.

Weiterer Trend

Zum Beginn der neuen Woche nochmals freundlich und überaus mild. Am Dienstag und Mittwoch ziehen voraussichtlich von Frankreich her Regenpassagen über die Region hinweg. Folge: Es kann nass werden und die Temperaturen gehen leicht zurück.