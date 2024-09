So richtig festlegen will sich das Wetter in den kommenden Tagen nicht. Mal wird’s nass, mal wird’s sonnig, in jedem Fall aber wird es kühler.

Das Tief über dem Europäischen Nordmeer – dieses liegt zwischen Norwegen, Island und der Inselgruppe Spitzbergen – schickt kühle Polarluft in unsere Region. In den kommenden Tagen können sich noch einige Schauerwolken bilden, die für reichlich Regen sorgen. Doch am Wochenende breitet sich ein Hoch über dem Ärmelkanal bis nach Mitteleuropa aus, sodass die Luftmasse in der Region abtrocknen kann. Wegen der eher nördlichen Strömung bleiben die Temperaturen eher herbstlich. In den Nächten droht bei längerem Aufklaren in windgeschützten Tälern, an Gewässern sowie in der Westpfälzischen Moorniederung der erste Bodenfrost.

Vorhersage

Donnerstag: Nach frischem, aber teils freundlichem Tagesbeginn entwickeln sich mit sonniger Einstrahlung zahlreiche Wolken. Diese können zum Nachmittag mächtiger werden und örtlich schwache Schauer produzieren. Auch die Temperaturen erinnern schon an den bevorstehenden Herbst.

Freitag: Nach empfindlich kühler Nacht wechseln sich tagsüber Sonne und Wolken ab. Mancherorts muss mit einigen Schauern gerechnet werden. Am Nachmittag steigen die Temperaturen mit sonniger Unterstützung etwas.

Samstag: Nach abermals kühler Nacht ziehen tagsüber gelegentlich Wolkenfelder über die Region. Es gibt aber auch einige sonnige Phasen – und es bleibt trocken. Die Temperaturen steigen im Vergleich zu den Vortagen wieder.

Sonntag: Am Sonntag scheint die Sonne auch für längere Zeit von einem meist nur mit lockeren Wolken überzogenen Himmel und erwärmt die anfangs frische Luft bis zum Nachmittag auf recht erträgliche Werte.

Weiterer Trend

Nach einigen Regen- oder Schauerwolken zu Wochenstart scheint es ab Wochenmitte wieder freundlicher und wärmer zu werden.