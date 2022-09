Das Wetter ändert sich. Der lange Hochsommer weicht einem verfrühten kleineren Herbsteinbruch.

Verantwortlich für dieses Szenario ist ein Tief bei den Britischen Inseln. Es schickt uns kühlere Luft vom Atlantik. Die darin vorhandene Labilität führt zu weiteren Regengüssen in unserer Region. Bis Sonntag verlagert sich dieses Tief zur südlichen Nordsee und füllt sich auf. Gleichzeitig entwickelt sich über den Alpen ein schwaches Hochdruckgebiet, welches die Luft vorübergehend abtrocknet, bevor uns in der neuen Woche voraussichtlich neue Schlechtwetterstaffeln von der Biskaya her überqueren.

Vorhersage

Donnerstag: Zu Tagesbeginn halten sich meist noch kompaktere Wolken aus denen örtlich noch einige Tropfen oder leichte Schauer fallen können. Am Nachmittag setzt sich aber zeitweise auch die Sonne durch, und es sollte überwiegend trocken bleiben. Die Temperaturen liegen bei einem spürbaren Wind um einiges niedriger als an den Vortagen. In der Nacht auf Freitag kann es vereinzelt wieder nass werden.

Freitag: Heute wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab, und im Tagesverlauf nehmen Regengüsse zu. Diese können teilweise auch kräftig ausfallen und von Blitz und Donner begleitet sein. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.

Samstag: Heute bleibt es bei einer Mischung aus kurzen Aufheiterungen und mächtigen Haufenwolken. Dabei muss zwischendurch mit weiteren Schauern und lokalen Gewittern gerechnet werden. Die Temperaturen gehen noch ein bisschen zurück und liegen meist unterhalb von 20 Grad.

Sonntag: Die Wolken bleiben zunächst noch in der Überzahl, lassen jedoch kaum noch Regen fallen. Im weiteren Verlauf des Nachmittags Richtung Abend spendet uns die Sonne noch einige wohltuende und erwärmende Strahlen.

Weiterer Trend

Am Montag und Dienstag ziehen bei moderaten Temperaturen von Frankreich her vermutlich neue Regenfälle und Schauer übers Land. Ab Wochenmitte scheint der Keil des Azorenhochs dann aber eine Wetterbesserung einzuleiten.