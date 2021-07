Die Spendenbereitschaft für die Opfer der Flutkatastrophe ist riesengroß im Kreis. An mehreren Dutzend Sammelstellen kamen Tonnen von Kleidung und weiteren Hilfsgütern zusammen. So viel, dass Landrat Otto Rubly per Appell zum Unterbrechen aufrufen musste.

Am Freitag hatten kurzfristig Feuerwehren, Ortsgemeinden und Vereine zu Sachspenden für die betroffenen Regionen im Norden von Rheinland-Pfalz aufgerufen, wo auch weiterhin Helfer auch aus dem Kreis Kusel im Einsatz sind. Überall wurden Sammelstellen eingerichtet.

Das Echo war riesig. Ein große Anzahl an Kleider, Spielsachen und Elektrogeräte stapelten sich in den etwa 15 Sammelstellen für die Opfer des Unglücks. Wie etwa im Bauhof im Altenglaner Ortsteil Patersbach, wo die örtliche Feuerwehr die Spenden annahmen.

Die Hilfsgüter wurden am Samstag von den einzelnen Sammelstellen abgeholt. Am Sonntagvormittag wurden die etwa 150 Paletten mit einem Hilfskonvoi zentral vom Autohof Konken aus abtransportiert.

Schon am Samstagnachmittag hatte Landrat Otto Rubly sich ausdrücklich bedankt für die vielfältige Unterstützung. Doch zugleich bat er in einem Aufruf darum, die Sachspenden einzustellen, da „diese logistisch in den Zielorten nicht zu bewältigen sind“. Rubly rief dazu auf, die Opfer mit Geldspenden zu unterstützen. Daher hat der Landkreis bei der Kreissparkasse ein Spendenkonto eingerichtet: Landkreis Kusel, Stichwort „Katastrophenhilfe Hochwasser“, Iban DE 69 5405 1550 0000 9812 17.