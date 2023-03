Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tabellenführung verteidigt, die Konkurrenten auf Distanz gehalten. Zwar hat der FV Kusel in den vergangenen Tagen aus zwei Spielen „nur“ zwei Punkte geholt, die aber gegen die direkten Verfolger. Am Sonntag (14.30 Uhr) kommt die SG Hüffler/Wahnwegen zum Lokalderby an die Winterhelle.

FVK-Trainer Florian Niebergall atmete am späten Mittwochabend tief durch. Gerade hatten seine Mannen im Nachholspiel gegen die „Rowos“ auf Konker Rasen – dort wurde gespielt,