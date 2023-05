Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch im traditionellen Friseurhandwerk gibt es Möglichkeiten, sich ganz modern aufzustellen. Das beweist René Voborsky nicht nur mit der eigens für seinen neuen Salon entwickelten App zur Terminvereinbarung.

Einen Termin mit dem Frisiersalon zu vereinbaren, gestaltet sich gelegentlich schwierig. Die Zeit, in welcher der Salon noch Kapazitäten frei hat, will nicht so recht mit dem Kundenwunsch zusammenpassen