Nach einigen Regentagen setzt sich auch die Sonne mal wieder durch. Zum Ende des Wochenendes übernehmen allerdings die Wolken erneut das Kommando – allerdings nur für kurze Zeit.

Ein Tief bei den Britischen Inseln schickt noch einige Regen- und Schauerwolken in die Region. Bis zum Wochenende dehnt ein Hoch westlich von Portugal seinen Einfluss nach Mitteleuropa aus. Bei dann vorherrschenden schwachen Luftdruckgegensätzen sowie vorhandener Labilität in der Atmosphäre können sich am Sonntag einige Schauer bilden.

Vorhersage

Donnerstag: Die Wolken dominieren zunächst, über Mittag ist örtlich Regen möglich. Zum Abend hin fallen die Schauerwolken in sich zusammen und der Himmel klart immer häufiger auf. Die Temperaturen bewegen sich im kühlen April-Bereich. Der anfangs noch spürbare Wind flaut gegen Abend ab.

Freitag: Nach teils sternenklarer Nacht mit leichter Frostgefahr wechseln sich tagsüber Sonne und Wolken ab. Es sollte trocken bleiben. Die Temperaturen klettern bis zum Nachmittag in den zweistelligen Bereich.

Samstag: Der Tag startet freundlich mit viel Sonne. Am Nachmittag ziehen von Westen vermehrt Wolkenfelder auf, es bleibt aber trocken. Die Luft erwärmt sich bis zum Nachmittag in den frühlingshaften Bereich.

Sonntag: Die Wolken werden dichter und bringen einige Regenfälle oder örtliche Schauer. Zwischendurch zeigt sich die Sonne für kurze Zeit. Die Temperaturen gehen leicht zurück.

Weiterer Trend

In der neuen Woche geht es freundlich weiter. Mit dem Nordost- bis Ostwind ziehen aber gelegentlich Wolkenfelder übers Land. Die Temperaturen bewegen sich im frühlingshaften Bereich, werden wegen des zeitweise auffrischenden Windes als kühler empfunden.