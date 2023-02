Um 4.45 Uhr in der Früh belädt Karlheinz Emrich seinen rollenden Verkaufswagen. Vor allem Backwaren hat er im Angebot, aber auch ein paar Lebensmittel zur Grundversorgung. In kleinen Orten in den Landkreisen Kaiserslautern und Kusel, wo der letzte Bäcker die Türen geschlossen hat, ist er unterwegs. Nicht überall wird das Angebot jedoch so angenommen, dass es sich für ihn lohnt, Station zu machen. Seit Kurzem ist er dienstags- bis freitagsmorgens für knapp zwei Stunden in Dunzweiler (Kreis Kusel) anzutreffen.

