Der Wasgau-Minimarkt in Breitenbach ist seit dieser Woche fertig. Das Pirmasenser Unternehmen will jetzt verstärkt solche Märkte an kleineren Standorten umsetzen.

Rund sechs Wochen lang war der Markt, der bereits seit 1984 an der Fürther Straße besteht, für den Umbau geschlossen. Entstanden ist ein Markt von 446 Quadratmetern Fläche, auf denen rund 5000 Produkte angeboten werden. Darunter seien auch etwa 300 Bioprodukte sowie etwa 250 Produkte von regionalen Anbietern wie der Kaffeemanufaktur Reismühle. Integriert ist eine Filiale der Wasgau-Bäckerei mit Sitzcafé. Laut Wasgau-Mitteilung handelt es sich um den ersten Mini-Markt überhaupt. Er sei realisiert worden nach einem neuen Kleinflächenkonzept für Märkte unter 700 Quadratmeter. Nach einem Baukasten-Prinzip sollen diese Märkte ein individuelles, an die örtlichen Begebenheiten und Stärken angepasstes Profil erhalten. Wasgau will hier seine Position in ländlichen Regionen stärken.