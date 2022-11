Zur Diaspora-Aktion des katholischen Bonifatiuswerkes wird am Samstag, 5. November, der dänische Bischof Czeslaw Kozon in Waldmohr erwartet. Der 70-Jährige aus Kopenhagen feiert um 18.30 Uhr die Heilige Messe in der Kirche St. Georg.

Kozons Besuch ist Teil der bundesweiten Eröffnung der Diaspora-Aktion, die am Sonntag, 6. November, in Speyer stattfindet, teilt das Bonifatiuswerk mit. Mit seiner jährlichen Aktion macht das Hilfswerk mit Sitz in Paderborn auf die Situation der katholischen Christen aufmerksam, die in Minderheiten leben. Für Katholiken in Nord- und Ostdeutschland, in Nordeuropa und im Baltikum wird am 20. November in katholischen Gottesdiensten gesammelt.

Bei seinem Besuch in der Pfarrei Kübelberg wird der Bischof über die Situation der katholischen Kirche in seinem Heimatland berichten. Das Bistum Kopenhagen gilt mit 2,1 Millionen Quadratkilometern flächenmäßig als eines der größten Bistümer der Welt. Es umfasst Dänemark, die Färöer-Insel und Grönland.

Nur 44.000 Katholiken

Von den etwa 5,6 Millionen Einwohnern sind nur 44.000 katholisch. Der Katholikenanteil liegt damit bei 0,8 Prozent. Seit 1849 unterstützt das Bonifatiuswerk katholische Christen in Regionen, in denen sie ihren Glauben in einer extremem Minderheitensituation leben. Nach dem Gottesdienst in Waldmohr sind die Besucher im Georgshaus zum Umtrunk und Austausch eingeladen.