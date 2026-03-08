Nach dem Duell zwischen der SG Hüffler/Wahnwegen und dem bisherigen Spitzenreiter SG Hundheim/Glanbrücken/Hinzweiler werden die Karten neu gemischt.

Der Aufstiegskampf in der Herren B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Nord wird immer spannender und ist jetzt ein echter Dreikampf. Die SG Hüffler/ Wahnwegen hat am Sonntag das Spitzenspiel beim bisherigen Tabellenführer SG Hundheim/ Glanbrücken/ Hinzweiler mit 2:0 (0:0) gewonnen. Bei einem Spiel Rückstand beträgt der Rückstand zum neuen Tabellenführer SG Pfeffelbach und dem punktgleichen Zweiten SG Hundheim nur fünf Punkte.

„Unser Matchplan ist heute aufgegangen. Wir wollten über den ganzen Platz Mann gegen Mann spielen und sie zu langen Bällen zwingen. Vorne wollten wir auf die zweiten Bälle gehen. Defensiv waren wir vor allem nach der Pause solide und stabil und haben vorne unsere Chancen genutzt. Wie waren nach der Pause besser, deswegen geht der Sieg wahrscheinlich auch in Ordnung“, sagte Gästespielertrainer Viktor Luks nach dem Coup im Spitzenspiel.

Der gefährliche „Neuner“

Zur Halbzeit hätte wahrscheinlich niemand viel auf einen Erfolg des Tabellendritten gewettet. Denn der Spitzenreiter verbuchte in der ersten Hälfte ein Übergewicht und ein deutliches Chancenplus. Vor allem der „Neuner“ der Platzherren war brandgefährlich. Ronny Nelkner hatte auf dem schwer zu bespielenden Hartplatz in Hinzweiler gleich nach vier Minuten eine gute Möglichkeit. Er prüfte Gästetorhüter Sven Merkert mit einem 20-Meter-Schuss. Auch drei Minuten später fackelte Nelkner nicht lange und verzog nach einem Ballverlust der Gäste im Spielaufbau nur knapp.

Der Tabellenführer drängte die Gäste weit zurück und war klar spielbestimmend. Raphael Decker hätte vielleicht besser selbst abgeschlossen, anstatt zu flanken (20.). Und erneut Nelkner verfehlte nach einer Flanke von Manuel Dick per Kopf das Tor nur knapp (23.). Bei den Platzherren gefiel im Mittelfeld Spielführer Kai Volkert mit Technik und Übersicht. Eine Doppelchance von Niklas Jung (27.), dann wurde die Partie ausgeglichener. Möglichkeiten hatten aber weiter die Gastgeber. Eine zum Torschuss mutierte Freistoßflanke von Manuel Dick (33.), ein erneuter Kopfball von Stoßstürmer Nelkner, der nur knapp vorbeiging (38.). Der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Torchancen bei den Gästen: Fehlanzeige!

Es brennt im Strafraum

Zum ersten Mal tauchte die SG Hüffler/Wahnwegen in der 40. Minute im Strafraum des beschäftigungslosen Torhüters Jan Philipp Kluska auf. Mit einer klasse Abwehraktion trennte Linksverteidiger Laurin Wildberger Gästetorjäger Kenny Metzger in höchster Not fair vom Ball. Eine Minute später brannte es im Gästestrafraum wieder lichterloh. Ronny Nelkner, von Raphael Decker freigespielt, zog aus der Drehung ab, ein Abwehrbein rettete auf der Linie. Schmeichelhaft das 0:0 zur Pause für die Gäste.

Die zweite Hälfte der nun kampfbetonten und immer hektischeren Partie war geprägt von vielen Zweikämpfen. Hüffler gelang es jetzt besser, den Tabellenführer vom Tor fernzuhalten. Die Platzherren hatten aber immer noch Vorteile. Und nach einem tollen Spielzug über den halben Platz durch Nelkner gab es eine gute Torchance. Volkerts Flanke nickte der Stürmer knapp am kurzen Eck vorbei (60.).

Der Führungstreffer der Gäste fiel quasi aus heiterem Himmel. Nach einem langen Ball tauchte Torjäger Metzger frei vor Torhüter Kluska auf. Der abgewehrte Lupfer fiel Metzger auf den Kopf und im zweiten Versuch war der Ball zum 0:1 im Netz (67.). Plötzlich waren die Gäste am Drücker. Und bei Kontern dem zweiten Treffer näher. In der Schlussphase dann ein offener Schlagabtausch. Metzger vergab nach Vorarbeit von Luks und Elias Strauß die Entscheidung (86.). In der Nachspielzeit fiel fast der Ausgleich. Den Kopfball des eingewechselten Christopher Geib parierte Torhüter Sven Merkert fantastisch. Den Schlusspunkt setzte erneut Torjäger Kenny Metzger mit seinem 25. Saisontor zum 0:2-Endstand.

„Wir waren in der ersten Halbzeit klar besser, haben nur unsere Chancen nicht genutzt. Nach der Pause wurde es ausgeglichener. Ein Lob an den Gegner, der gut verteidigt hat. Nach dem 0:1 mussten wir aufmachen. Kompliment an Hüffler und Glückwunsch zum Sieg“, zeigte sich Heimtrainer David Basile als fairer Verlierer.