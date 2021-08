„Wahnsinn!“. Was beim laienhaften Zuschauer eine erschreckt-staunende Mundsperre verursacht, ist für Biker einfach nur ein Riesenspaß. Etliche von ihnen zeigten am Samstagnachmittag bei der offiziellen Einweihung des neuen Bikerparks am Rande von Schönenberg-Kübelberg ihr Können.

In einem Wäldchen unweit des Stegwooger Wegs haben die Biker ein Dorado für sich geschaffen. Da ist zunächst – unweit des Eingangs – der Pumptrack. Das sind aufgeschüttete Hügel, auf denen sich die Sportler austoben: Sie drücken sich hoch, um Geschwindigkeit aufzubauen und so über die Anhöhen zu fahren oder zu springen. Jüngere oder Anfänger beginnen auf diesem Rundkurs. An diesem Samstag müssen sich die Biker gedulden, denn auf der Anhöhe ist ein Pavillon mit Rednerpult aufgebaut, an dem gleich Ortsbürgermeister Thomas Wolf Begrüßungsworte spricht.

Wolf blickt zurück auf die Chronologie: Im Juni 2020 fragten Jugendliche und ihre Eltern bei ihm an, ob er sich für die Ortsgemeinde vorstellen könnte, in der Sandgrube einen Bikepark zu betreiben. Um der Sache etwas Schwung zu verleihen, startete die „Truppe von Mountainbikern“ schon einen Monat später eine Internet-Petition. Sie suchten und fanden 633 Unterstützer für ihre „rasant wachsende Sportart“, die mehrere Pluspunkte bietet: Sie regt an, sich mit Natur und Umwelt auseinanderzusetzen, sie garantiert Nachhaltigkeit, sie spricht jüngere und ältere Menschen an.

Viele Verträge nötig

Die Gemeinde nahm Gespräche mit dem Wasserzweckverband auf, dem das Gelände gehört; ein Nutzungsüberlassungsvertrag wurde geschlossen. Das Büro Stadt und Natur, Annweiler, wurde beauftragt, die Bauphase zu begleiten, Genehmigungen einzuholen und später für die Tüv-Abnahme zu sorgen. Die Shapetastic Crew aus Trippstadt erklärte sich bereit, beim Austüfteln des Parcours zu helfen.

Dank der unzähligen Arbeitsstunden der Biker und ihrer Eltern, dank Sach- und Geldspenden, darunter eine anonyme über 30.000 Euro, nahm der Bikepark Form an. Am Ende sollten 17 Kubikmeter Hackschnitzel, 30 Kubikmeter Rindenmulch und 700 Kubikmeter Holz verbaut werden.

Einmalig im Kreis Kusel

Wolf dankt zum Schluss allen, die sich für dieses Projekt, das „einmalig im Kreis Kusel und heute endlich vollendet ist“, eingesetzt haben. Der Park wird gesegnet, dann ist die Bahn frei. Die Fortgeschrittenen peilen gleich den Haupttrail an. Zwischen den Bäumen sind Schanzen zum Abheben, Anhöhen zum Überspringen, zum Rauf- und Runterfahren angelegt oder geshapt, wie der Fachmann sagt.

Der erste Biker steht auf dem Startpunkt. Er saust den Hügel hinab, über eine Art Rampe hinweg, um nach einem kurzen Freiflug wieder in der Bahn aufzusetzen. Das Rad läuft in einer leicht schrägen Lehmwand aus, bevor es nach einer langen Kurve wieder Geschwindigkeit aufnimmt. Der Fahrer verschwindet aus der Sichtweite im Wäldchen. Die nächsten warten schon. Manche nehmen jedes Hindernis, andere umfahren das eine oder andere – je nach Schwierigkeitsgrad. Es gibt immer eine alternative Route.

Viel ehrenamtliche Arbeit

Der Kick und der Spaß, aber auch das gemeinsame Fahrerlebnis machen für Peter Hoffmann das Besondere am Biken aus. Auch er hat beim Errichten mitgeholfen, weiß von der enormen Arbeit, die in dem etwa 1,5 Hektar großen Gelände mit dem 140 Meter langen Trail steckt. Nebenbei verrät er, dass der Bikepark voraussichtlich noch erweitert wird. „Aber jetzt genießen wir erst mal, was wir geschafft haben.“ Hoffmann ist einer der Ehrenamtlichen, die ein Auge darauf haben, dass im Bikepark alles in Ordnung ist und die Nutzer sich an die Regeln halten. Diese stehen auf einer Tafel am Eingang.

Nils Decker ist einfach nur „riesig happy“, dass der Bikepark endlich eröffnet wird. Er fährt vor allem „auf der schwarzen Strecke, also der schweren“. Dafür brauche es Erfahrung. Und: „Ja, es kostet Überwindung, die schwierigen Hindernisse zu nehmen. Das ist eine Kopfsache.“ Neben dem Biken ist ihm „das Miteinander“ ganz wichtig. Jetzt in den Ferien sei er fast täglich hier von morgens bis abends. Sein Freund Orlando Büschel und er hätten dieses Gelände bereits vor sechs Jahren für sich entdeckt.

Geöffnet ist der Bikepark ab 9 Uhr bis maximal 20 Uhr, solange es hell ist. Von Oktober bis März ist er geschlossen. Es gibt allerdings keine offiziellen Begrenzungen, lediglich Appelle an die Vernunft, wie Hoffmann betont.