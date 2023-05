Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verkehrsexperten aus Berlin und London blicken in den Landkreis Kusel. Kommunalpolitiker aus Irland und Italien schließen sich ihnen an. Der Bürgerbus in der Region wird zum Vorzeigemodell für Europa.

Die Europäische Union will die Mobilität im ländlichen Raum voranbringen und hat dafür das Projekt Smarta ins Leben gerufen – die Abkürzung steht für smart rural transport