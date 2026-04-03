Mit seinem malerischen Kurs gehört der Bärenfelslauf zu den Trailklassikern. Auch bei der 19. Auflage dürfen sich die Sieger über eine besondere Trophäe freuen.

Am 1. Mai steht in Hoppstädten-Weiersbach wieder der traditionelle Bärenfelslauf auf dem Kalender. Bei dem beliebten Trail-Event können Läuferinnen und Läufer aller Leistungsstufen, Wanderer, Frühaufsteher und Naturliebhaber die malerische Landschaft rund um den Bärenfels erkunden und gleichzeitig ihre Ausdauer testen.

Für die Wanderer erfolgt der Frühstart schon um 7 Uhr beim OIE-Heizkraftwerk auf der Kempeswiese. Zur Auswahl steht eine 42 und eine 53 Kilometer lange Strecke. Die Wettbewerbe der Läufer werden um 9 Uhr gestartet. Auch hier sind mehrere Strecken im Angebot. Ideal für Einsteiger und Hobbyläufer ist der Sprint-Trail über elf Kilometer. Um einiges anspruchsvoller ist der Halbmarathon, bei dem die Starter eine Runde über Waldwege und den bekannten Bärenpfad laufen. Beim Marathon-Trail sind es zwei Runden über jeweils 21 Kilometer. Für besonders ambitionierte Läufer und Läuferinnen steht noch ein Ultratrail über vier Runden und 53 Kilometer auf dem Programm.

Kondition und Trittsicherheit

Die Strecken führen größtenteils über naturbelassene Pfade, Waldwege und Trails und verlangen von den Teilnehmern nicht nur Kondition, sondern auch Trittsicherheit. Besonders reizvoll sind die zahlreichen Höhenmeter und die malerischen Ausblicke entlang des Bärenpfads. Traumhafte Singletrails, Holztreppen, Stege, verschlungene Pfade über Wiesen, Sand, Schotter, Wurzeln und Felsen erwarten die Bärenfelsläufer und -wanderer.

Veranstaltet wird die 19. Auflage des Bärenfelslaufs vom Bärenfels-Team. Interessierte Läufer können sich online anmelden. Zielschluss ist um 20 Uhr, sodass jede Strecke ausreichend Zeit hat, bewältigt zu werden. Meiserchip übernimmt den Ergebnisdienst mit einer digitalen Echtzeitmessung.

Der Bärenfelslauf hat sich in den letzten Jahren einen festen Platz im regionalen Laufkalender erobert und verbindet sportliche Herausforderung mit Naturerlebnis.

Gummibärchen und Freibier

Die Startunterlagen (Startnummer plus Info) sind persönlich am 1. Mai von 6.45 bis 8.45 Uhr auf dem Startplatz beim OIE-Heizkraftwerk abzuholen. Verpflegung gibt es im Start- und Zielbereich sowie nach 10,5, 15, 21, 31, 36 und 42 Kilometern. Alle Getränke und Speisen sind kostenlos. Auch hier gibt es ein großes Angebot: Wasser, Iso, Cola, Malzbier, Kaffee, Tee, Freibier (auch alkoholfrei), belegte Brötchen, Obst (Bananen, Äpfel), Gemüse (Tomaten und Gurken), Knabbermix (Kekse, Salzstangen), Kuchen und Gebäck sowie Schokolade und Gummibärchen.

Der Orga-Beitrag beträgt 15 Euro für die elf Kilometer, 20 für die 21 und 39 für den Marathon- und den Ultratrail. Jugendliche bis zum Jahrgang 2008 starten kostenlos. Der Orga-Beitrag ist vorab per Überweisung bei einer Online-Anmeldung zu zahlen. Bei Nachmeldungen, die vor Ort unbegrenzt möglich sind, ist der Beitrag in bar zu entrichten.

Finishermedaille beim Bärenfelslauf

Die Gesamtsieger dürfen sich über die original Bärenfels-Stoffbären freuen. Zudem gibt es Ehrenpreise für die Gewinner der Altersklassen, handbemalte Urkunden mit Zeit und Platzierung und für jeden, der das Ziel erreicht, eine Finishermedaille. Nach den Wettbewerben stehen den Teilnehmern die Duschen und Umkleideräume in der Arnold-Meiborg-Sporthalle zur Verfügung. Auch kostenlose Parkplätze sind vorhanden, bei der Sporthalle und der Firma Fissler/Movietown. Das Anmeldeportal ist geöffnet. Über die Homepage www.baerenfelsteam.de geht es direkt zur Online-Anmeldung.