Das Wetter war in diesem Jahr ungünstig für die Bauarbeiten im Steinbruch Kreimbach-Kaulbach. Aus diesem Grund ziehen sich auch die Arbeiten an der Deponie für gering belastete Böden weiter in die Länge. Nun wird das Frühjahr anvisiert.

Die geplante Deponie für gering belastete Böden benötigt eine geologische Barriere zur Abdichtung und ein Entwässerungssystem. Um diese anzulegen, sind lange Trockenphasen