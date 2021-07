Viele Jahre hat das „Lädchen“ in der Dorfmitte von Niederalben leer gestanden. Mit der Damenmode-Boutique „Ymotion“ ist neues Leben eingezogen. Der Corona-Lockdown hat Betreiberin Yvonne Rihlmann in den vergangenen Monaten keine Probleme bereitet.

Bereits Anfang November hatte Rihlmann ihren neuen Laden eröffnet. In einer Zeit, die für manche Selbstständige in dieser Branche eine Katastrophe bedeutete. „Ich musste dann gleich wieder zumachen“, räumt sie mit Blick auf die damals hohen Corona-Inzidenzen ein.

Allerdings organisierte sie den Verkauf in dieser Zeit weiter über Facebook und Instagram. „Die Leute konnten weiter bei mir bestellen. Deswegen war die Schließung nicht so ein Drama.“ Auch habe sie Termin-Shopping angeboten. Insgesamt laufe der Absatz sogar besser als erwartet.

Für Männer gibt’s bald mehr

Mit ihrem Laden hat sich Rihlmann, die aus dem Ort stammt, einen Traum erfüllt. Nachdem die Räume, in denen zuvor ein kleines Lebensmittelgeschäft untergebracht war, längere Zeit leer gestanden hatten, bot die Gemeinde ihr den Laden zur Pacht an. Die Frau des Ortsbürgermeisters zögerte nicht lange: „Ich wollte schon immer einen Laden aufmachen“, sagt die gelernte Friseurin. In ihrem Beruf arbeitet sie weiterhin zwei Tage, musste aber zuletzt aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten.

Die Atmosphäre in der Boutique sei fast ein bisschen familiär, berichtet die Mutter eines Sohnes. Die Kundschaft komme auch von weiter her. Der Geheimtipp habe sich über die sozialen Medien rasch herumgesprochen. Die Ware erhält Rihlmann aus den Modehäusern rund um Frankfurt, jede Woche kämen neue Stücke herein. Zudem bietet sie eine kleine Herren-Abteilung, vor allem mit Jeans. Das Angebot für Männer soll in Zukunft noch erweitert werden.

