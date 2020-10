„Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur schlechte Kleidung“, sagte Manfred Braun aus Oberweiler im Tal. Das dachte wohl nicht nur er. Trotz regnerischen Wetters zählte am „Tag der deutschen Einheit“ die achte Kulinarische Wanderung am Herrmannsberg 120 Teilnehmer. Der Regenschirm und Regenkleidung waren dieses Mal wichtige Begleiter. Die Herrmannsberggemeinden Horschbach, Elzweiler und Welchweiler bieten im Jahr drei Wanderungen an. Um die Corona-Vorschriften einhalten zu können, wurden diesmal vier anstatt drei Gruppen gebildet, die sich zeitversetzt mit den Wanderführern Hermann Decker, Karl-Heinz Dick und den Ortsbürgermeistern Michael Herrmann und Hartmut Jung auf den Weg machten. Start war an der Brennerei Gilcher in Horschbach. Dort gab es zur Einstimmung Schnäpse, Liköre und nicht alkoholische Getränke. Anschließend ging es den Herrmannsberg hinauf und danach zur Sachsbachtalhütte in Elzweiler, wo neben Sekt auch belegte Brote vom Landfrauenverein Welchweiler-Elzweiler gereicht wurde. Von der Sachsbachtalhütte führte die Wegstrecke die Wanderer weiter zur Brennerei Emrich in Welchweiler, da konnten sie sich mit Schnäpsen und Likören aufwärmen, danach zum Sportplatz Welchweiler, wo es eine Brezelsuppe gab. Abschluss bildete ein große Grillbüfett im Horschbacher Gasthaus „Zum alten Keiler“.