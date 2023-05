Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Werke von Beethoven, Franck und Dvorák stehen auf dem Programm eines Konzerts des Westpfälzischen Sinfonieorchesters am kommenden Samstag in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel. Als Solistin wird Pianistin Ekaterina Litvintseva aus Köln erwartet.

Die ursprünglich für vergangenen November geplante Aufführung musste wegen Corona verschoben werden. „Im Orchester waren kurz vor dem Konzerttermin im Herbst bereits elf positiv