Die Sorge darum, dass sich Menschen mit rechtsextremer Gesinnung im Kreis Kusel niederlassen, Veranstaltungen durchführen, Seilschaften bilden, ist Hintergrund für eine Demonstration gegen „Rassismus, Hetze und Faschismus“. Sie findet am Samstagnachmittag, 15. Juli, in der Kreisstadt statt.

Hinter dem Titel „Es gibt kein ruhiges Hinterland – gegen rechte Strukturen im Kreis Kusel“ will sich ein breites Bündnis versammeln rund um Bastian Drumm und die Alternative Gegenkultur Kusel: darunter der SPD-Unterbezirk Kusel, die Jusos Ludwigshafen und Rheinland-Pfalz, der Kuseler Grünen-Kreisverband sowie die Grünen-Stadtratsfraktion Idar-Oberstein, Die Partei Kaiserslautern und Zweibrücken, das Bündnis für Menschlichkeit und Toleranz Kusel sowie die Bürgerinitiative Ruschberg, Pfadfinder- und Naturfreunde-Gruppen sowie mehrere Antifa-Ortsgruppen.

Zweimal wurden dieses Jahr bereits rechte Umtriebe im Kreis bekannt. Anfang des Jahres war der Kuseler Stadtteil Bledesbach in den Fokus gerückt wegen Bestrebungen, dort eine Heimstätte für Rechtsextreme aufzubauen. Informationsveranstaltungen wurden organisiert, um Bürger für rechtsextreme Gesinnungen und die Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu sensibilisieren. Wie die Gemeindevertreter später informierten, hätten die Hausbesitzer sich distanziert, sodass die Bemühungen der Rechtsradikalen scheiterten, in Bledesbach Fuß zu fassen.

Immobilienkauf ist Ziel rechtsextremer Netzwerke

Auch in Offenbach-Hundheim machten Anfang April Bürger mit einer Mahnwache klar, dass sie rechtsextremes, antidemokratisches Gedankengut in ihrem Ort nicht wollen. Eine Gruppierung, bei welcher der Verfassungsschutz Nähe zu Reichsbürgern sieht, hatte einen Vortrag in einem ehemaligen Hotel organisiert. Veranstaltungen von rechten Organisationen sowie Versuche, Immobilien zu kaufen, gab es Anfang der 2000er Jahre auch in Nußbach, Kusel und Krottelbach. Bei Vorträgen, die auch online als Videos verfügbar sind, wird der Erwerb von Immobilien als wichtiges Ziel genannt.

Die Demonstration startet um 14 Uhr am Bahnhof. Reden werden ab etwa 15 Uhr auf dem Kochschen Markt gehalten. Die Abschlusskundgebung ist auf dem Messeplatz vorm Haus der Jugend.