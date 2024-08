Während die AfD zum Dämmerschoppen mit Landespolitik-Prominenz in der Pfeffelbacher Grillhütte eingeladen hatte, machte eine Versammlung an der Kuseler Straße klar, was deren Teilnehmer von der Zusammenkunft gegenüber halten.

Unter dem Motto „ Kusel ist nur an der Messe blau – Kein Bier für Nazis“ war für den frühen Donnerstagabend zu einer Demonstration aufgerufen worden. Nach Angaben der Polizei kamen dafür gut 60 Menschen nach Pfeffelbach. In den Redebeiträgen meldete sich unter anderem Karl Matzenbacher zu Wort: „Für die Demokratie muss man aktiv eintreten, man bekommt sie nicht geschenkt“, sagte der Pfeffelbacher, der dazu aufrief, für eine freiheitliche, demokratische Gesellschaft Gesicht zu zeigen.

Stefan Just aus Kusel beklagte in Hinblick auf den Terroranschlag in Solingen, dass „nach dem vergangenen Wochenende eine Welle von rechter Hetze und Hass“ durchs Land schwappe. Just: „Hass ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Hetze ist keine Meinung, sondern ein Aufruf zum Mord.“ Ob im Verein, einer Partei oder am Stammtisch rechte Parolen geschwungen würden: „Macht das Maul auf! Widersprecht, wo ihr könnt, widersprecht den Bornierten“, forderte Just.