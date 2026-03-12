Während in der Fritz-Wunderlich-Halle am Samstag eine AfD-Wahlkampfveranstaltung stattfindet, wird auf dem Parkplatz davor – an den Bushaltestellen – für Demokratie, Vielfalt und Toleranz demonstriert. Geplant sind laut den Organisatoren von 11.30 bis 14 Uhr mehrere Rede- und Musikbeiträge. Zur Teilnahme ruft auch die Schulgemeinschaft des Siebenpfeiffer-Gymnasiums auf. Die Demonstration richtet sich laut Mitteilung der Schule „gegen jegliche Formen von Extremismus und steht klar für die Demokratie“.