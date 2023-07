Um sich gegen Hass, Hetze und Rassismus auszusprechen, sind am Samstag zahlreiche Menschen durch Kusel gezogen. Viele junge Menschen waren dabei. Die Redner riefen dazu auf, demokratische Grundwerte zu verteidigen und sich einzumischen für Freiheit und Offenheit.

Es ist die Sorge vor Menschen mit rechtsextremer Gesinnung, die im Kreis sesshaft werden könnten, weshalb am Samstagnachmittag rund 100 Demonstranten nach Kusel kamen. Mit ihrem Zug durch die Stadt wollten sie lautstark gegen Rassismus, Hetze und Faschismus eintreten und für Toleranz und Offenheit plädieren. Die „Alternative Gegenkultur Kusel“ hatte zur Demo „Kein ruhiges Hinterland – Gegen rechte Strukturen im Kreis Kusel“ aufgerufen.

Es gebe viel Wut und Hass auf Andersdenkende und Flüchtlinge, also auf Menschen, die auf der Suche nach Schutz, Solidarität, Hilfe und einem besseren Leben seien, sagte Demo-Initiator Bastian Drumm. „Hass, Hetze, rechte Propaganda und Beschimpfungen werden von der Mitte der Gesellschaft vorangetrieben oder legitimiert“, deshalb müssten demokratische Grundwerte immer wieder erklärt und verteidigt werden.

Mit Gedicht für Engagement plädiert

SPD-Vertreter waren auch der Landtagsabgeordnete Oliver Kusch und die Kreisvorsitzende Pia Bockhorn. Es müsse klargemacht werden, dass demokratisch Gewählte nicht unbedingt Demokraten seien, sagte Kusch. Bockhorn betonte: „Es kann nicht sein, dass unsagbare Dinge wieder salonfähig werden“, dass etwa eine Rassenlehre propagiert würde.

Die Teilnehmer des Demo-Zuges kamen aus der Vorderpfalz, der Südwestpfalz, aber auch aus dem Kreis. Sie wolle das Engagement gegen Rechtsextremismus von Bastian Drumm unterstützen, sagte Jeanette Geßner (Die Partei) aus Kusel. Mike Decker und Monja Roepke waren für das Demokratische Netzwerk Hunsrück-Hochwald dabei. Roepke ist Fraktionsvorsitzende für Bündnis 90/Die Grünen im Stadtrat Idar-Oberstein. Sie hielt auf dem Kochschen Markt eine Rede und trug ein Gedicht vor: „Warum haben wir so lange gepennt? Jetzt ist es so weit. Sie sitzen schon wieder in fast jedem Parlament. So geht’s nicht weiter. Mischt euch ein. Nur dann wird unser Land auch in Zukunft frei und offen sein!“

Die Demonstranten zogen von vier Polizeifahrzeugen begleitet durch die Bahnhofstraße. Mit Zwischenstopp auf dem Kochschen Markt ging es zum Haus der Jugend.