Wie die Kampagne „Stopp Air Base Ramstein“ mitteilt, hat sich der Ort der Auftaktkundgebung ihrer Demonstration am Freitag, 30. April, geändert. Sie findet um 14 Uhr auf dem Parkplatz an der Gedenkstätte für die Opfer der Flugtagkatastrophe statt. Zuerst war der Busbahnhof in Ramstein genannt worden. Dieser Platz sei aber wegen der stark frequentierten Corona-Teststation im benachbarten Kulturzentrum CCR abgelehnt worden.

Änderung kommt nach Redaktionsschluss

In der gedruckten RHEINPFALZ-Ausgabe vom 30. April wird noch der falsche Treffpunkt am Busbahnhof in Ramstein angegeben, weil uns die Änderung nach Redaktionsschluss bekannt wurde.