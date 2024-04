„Alle hassen Nazis“, „Bunt statt Braun“, „Menschenrechte statt rechte Menschen“, „SGK ist für Demokratie“ und „Handeln, bevor es zu spät ist“ – mit solchen Plakataufschriften taten am Freitagvormittag Schüler des Kuseler Siebenpfeiffer-Gymnasiums bei einer Demonstration auf dem Pausenhof ihre Meinung kund. Fast alle Schüler hatten sich in der vierten Schulstunde an der „Demonstration gegen Rechts“ beteiligt, zu der die Anti-Rassismus-AG, die Weltethos-AG und die Schülervertretung aufgerufen hatten. Josha Jochum, Mitglied beider AGs, und Schülersprecherin Patricia Pantea forderten dazu auf, sich für eine Atmosphäre der Offenheit und Toleranz an der Schule einzusetzen, „denn Diskriminierung wird nicht toleriert“. Die Demo-Teilnehmer konnten zudem eine Erklärung für Demokratie unterschreiben.